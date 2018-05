L' Inter è un caso di psicopatologia della vita calcistica

Il "caso" De Vrij scalda la Champions di Lazio e Inter : L'olandese ha già firmato per i nerazzurri contro cui Inzaghi si giocherà l'ultimo posto nell'Europa che conta nell'ultimo turno di campionato. E i tifosi si spaccano su Stefan

Il caso De Vrij e Lazio-Inter Calcio-sospetti al gran finale : L e due grandi specialità nazionali sono il millantato credito e la teoria del complotto. Ieri la rete è entrata in fibrillazione per la seconda: l'Inter ha depositato il contratto (a parametro zero) di Stefan De Vrij, difensore olandese della Lazio, cinque anni a 3,8 milioni a stagione, secondo alcune fonti. Una buona operazione. De Vrij ha appena compiuto 26 anni, è un ottimo giocatore che può ancora crescere. L'unica controindicazione è che ...

La figlia è in coma. Il padre "Interpreterà" le sue volontà. Il caso a Modena : Sarà il padre di una quarantenne in coma, alimentata artificialmente in ospedale, a decidere se e quali cure sua figlia affronterà in futuro. Arriva da Modena una vicenda umana e giudiziaria - la decisione è stata infatti presa da un giudice - che matura sulla base della recente legge sul Biotestamento, applicandola per una delle prime volte a livello nazionale dopo i casi più recenti, da Piergiorgio Welby a Dj Fabo, ...

Il caso dei fratelli Esposito - le Intercettazioni : 'Incasso 140mila euro ogni tre giorni' : La sua discoteca era diventata una autentica miniera d'oro al punto che un amico al telefono lo gratifica: 'Mi han detto che sei diventato il discotecaro più importante di Napoli'. Ed egli stesso in ...

Inter-Juventus - ‘caso’ Pjanic : il retroscena shock sulla mancata espulsione : Inter-Juventus – Non si placano le polemiche dopo la gara di campionato tra Inter e Juventus, successo da parte della squadra di Massimiliano Allegri ma grazie ad errori clamorosi da parte dell’arbitro Orsato, l’espulsione di Vecino ed i mancati provvedimenti su Pjanic in particolar modo e nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena che riguarda proprio la mancata espulsione del bosniaco. Secondo quanto riporta il ...

Inter-Juve - «arbitraggio scandaloso» : Orsato è un caso Si attiva la Procura Figc Video Al Mondiale ma da «Varista» : Orsato finisce sotto accusa L’Inter sempre più furenteLa Procura federale si attivaall’esame 2 video della gara

Caso Bergamini - le Intercettazioni tra l'ex fidanzata e l'attuale marito : L'incidente probatorio sulla salma di Denis Bergamini , il calciatore del Cosenza morto in circostanze misteriose il 18 novembre 1989, ha definitivamente escluso l'ipotesi del suicidio . Denis sarebbe ...

“L’ha sgozzata e poi…”. Roma - tragedia indescrivibile. Le urla nella casa - poi l’arrivo degli altri condomini : nel mezzo il dramma più assoluto. Un caso che ha sconvolto l’Italia Intera : Roma, una tragedia folle. È accaduto tutto alle 5,30 a Ciampino, in via Francesco Baracca 26/b. Alessandro Tolla, 42 anni, lui, Maria Giuliano, 37 anni, avvocato, lei. Non si conoscono al momento i motivi della violentissima lite sfociata nel dramma. Di certo si sa, dalle prime ricostruzioni, che l’uomo durante un violento alterco con la moglie, ha afferrato un coltello con cui l’ha ferita e ha tentato anche di tagliarle la gola. Lui ha ...

“Il nostro Alfie”. Il triste annuncio dei genitori. Il bimbo afflitto da una grave malattia degenerativa era stato al centro di un caso Internazionale : Solo pochi giorni fa i giudici della Corte d’Appello di Londra avevano respinto il ricorso in Aula di Tom e Kate Evans, i genitori di Alfie, per portare il bimbo in Italia. Viste le sue condizioni, scrivevano dicono in sostanza i giudici, il suo trasferimento è inutile. E così è stato. Il piccolo Alfie è morto. L’annuncio è arrivato Sui social questa notte. “Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I ...

È morto Alfie Evans - il bambino britannico di 23 mesi con una malattia neurodegenerativa al centro di un caso Internazionale negli scorsi giorni : È morto Alfie Evans, il bambino britannico di 23 mesi con una grave malattia neurodegenerativa di cui si era parlato molto negli ultimi giorni per l’opposizione dei genitori alla sospensione del supporto vitale disposta dall’ospedale in cui era ricoverato. Lo hanno annunciato i genitori su Facebook. Interessandosi al caso, nei giorni scorsi l’Italia aveva concesso la cittadinanza al bambino, offrendo ai genitori di trasferirlo per prolungarne le ...

Un posto al sole : Intervista a GIOVANNI CASO (il dottor Sarti) : GIOVANNI CASO interpreta uno dei nuovi medici di Un posto al sole, nei panni o meglio nel camice del dottor Sarti. Come sei arrivato a Upas? Sono stato scelto nel 2016, feci un provino su parte interpretando proprio il ruolo di un medico e fu un giorno molto importante. Appena fatto, mi disse Maurizio D’Ecclesiis: “Bene da oggi sarai il medico di un posto al sole”… e provai una gioia infinita! Come va col resto del ...

Amici 2018 - la produzione Interviene sul caso Heather Parisi-Biondo : Lo scontro di Biondo e Heather Parisi non potrebbe avere mai fine, anche dopo il comunicato di Amici 2018 rilasciato dalla Fascino PGT. Al giudice non piace nemmeno un po' il rapper e, ogni volta che ne ha occasione, glielo ripete senza problemi: Biondo, ormai, sa bene che non potrà mai colpirla e, nell'ultima puntata, ha fatto - secondo la Parisi - un errore madornale... usare l'auto-tune per correggere l'intonazione! Un altro pretesto ...

Calciomercato Inter : svolta sul caso Icardi? Video : L'#Inter in più occasioni ha confessato di voler blindare ad ogni costo il fuoriclasse Mauro Icardi, con la societa' nerazzurra disposta anche a spendere cifre esorbitanti per il suo ingaggio. Non bastano infatti i 5 milioni di euro a stagione, che potrebbero essere maggiorati per convincere l'argentino e la moglie Wanda Nara a rimanere a Milano. Diversi gli incontri fra il calciatore e la societa' che però non hanno mai portato ad una vera e ...

Calciomercato Inter : svolta sul caso Icardi? : L'Inter in più occasioni ha confessato di voler blindare ad ogni costo il fuoriclasse Mauro Icardi, con la società nerazzurra disposta anche a spendere cifre esorbitanti per il suo ingaggio. Non bastano infatti i 5 milioni di euro a stagione, che potrebbero essere maggiorati per convincere l'argentino e la moglie Wanda Nara a rimanere a Milano. Diversi gli incontri fra il calciatore e la società che però non hanno mai portato ad una vera e ...