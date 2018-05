L' Inter del futuro prende forma | Strootman e Barella rinforzi per Spalletti

Governo M5s-Lega - il peso di Berlusconi : “Con Salvini contatti mai Interrotti”. Il leader della Lega pronto alle elezioni : Altro che ombra. Altro che sospetti. La figura di Silvio Berlusconi non è solo proiettata sulle trattative per il contratto di Governo alle quali partecipano Movimento Cinque Stelle e Lega. E’ più di un convitato di pietra: è un punto di riferimento. Tanto che ieri, dopo giorni e notti di tavoli di lavoro e prima delle consultazioni al Quirinale che a sentire gli esponenti grillini e leghisti parevano quasi decisive, Matteo Salvini è ...

L'allarme dell'Ue sull'Italia : "Speriamo non cambi la politica sui migranti. E il debito deve scendere". Salvini : "Inaccettabile Interferenza" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

"Onoreremo i martiri resistendo fino alla liberazione della Palestina". Intervista a Mahmoud al-Zahar (Hamas) : Il suo nome incute rispetto e paura a Gaza. Da anni è nel libro nero d'Israele che ha tentato più volte di ucciderlo con operazioni mirate: in due occasioni – nel settembre 2003 e nel gennaio 2008 - gli F16 con la stella di David hanno bombardato la sua abitazione a Gaza: ambedue le volte si è salvato, restando ferito, ma a morire sono stati due dei suoi figli. Cofondatore di Hamas, ministro degli Esteri nel governo ...

Maltrattamenti in famiglia : due Interventi della Polizia nel cagliaritano : La Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari a carico di due fratelli, rispettivamente, di 52 e 54 anni, che si ...

Lazio - corsa contro il tempo per recuperare Immobile in vista dell’Inter : oggi si decide per De Vrij : La Lazio si prepara per la sfida Champions contro l’Inter, prevale l’ottimismo per quanto riguarda la presenza in campo di Ciro Immobile E’ cominciata la lunga settimana che conduce allo scontro diretto per la Champions tra Lazio e Inter, divise da tre punti in classifica ad una giornata dalla fine. LaPresse/ Marco Rosi Il confronto dell’Olimpico regalerà l’ultimo pass per la prossima edizione della massima ...

Romina Power contro Maurizio Costanzo/ “L'ultima Intervista in tv”. Le pesanti accuse dell'ex di Al Bano : Romina Power contro Maurizio Costanzo: “Questa è 'ultima intervista in tv della mia carriera”. Le pesanti accuse dell'ex di Al Bano. Il cantante interverrà? Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:41:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio risponde alle accuse della Lazio! Dubbi su Cancelo e Rafinha - intanto Strootman… : Calciomercato Inter, Piero Ausilio scatenato in queste ultime ore, arrivano le risposte a Tare ed alla Lazio, intanto si sonda Strootman Calciomercato Inter, il campionato volge al termine e le trattative iniziano ad entrare nel vivo. Certo, i nerazzurri si giocano ancora moltissimo nello scontro diretto contro la Lazio, da vincere assolutamente per entrare in Champions League come da planning estivo, ma Piero Ausilio si sta già muovendo per ...

Giornata Internazione della Famiglia 2018 : Nelle aree show del Parco potrete godere insieme ai vostri bambini di tutti gli spettacoli sempre a disposizione. Sky Cinema Family : celebra questa ricorrenza con una programmazione dedicata: in ...

Bigben Interactive acquisisce Cyanide Studio - gli sviluppatori di Call of Cthulhu e della serie di Styx : Come riportato da Gematsu, Bigben Interactive ha acquisito Cyanide Studio, lo sviluppatore francese dietro la serie Styx e Blood Bowl, così come degli imminenti Call of Cthulhu: The Official Video Game e Werewolf The Apocalpyse: The Official Video Game.L'acquisizione di Cyanide Studio segna la piena integrazione di Bigben Interactive nella fase di sviluppo dei giochi. Fino ad ora, la società era solo un editore e distributore di giochi.Inoltre, ...

Preso il re del borseggio : Interpretò se stesso per il National Geographic : 'Mi accosto alla preda, faccio un colpo di tosse per far capire al mio compagno, la nonna, che si deve avvicinare per darmi la copertura, prendo la pantofola, la sbacchetto un poco, poi dico al mio ...

Ruoli e mansioni degli operatori all'Interno della PMA : Il percorso per la ricerca di un figlio, all'interno di un programma di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) risulta essere impegnativo sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista emotivo per le coppie che intendono intraprendere questo cammino. Non da meno cercare di capire con quali figure professionali interfacciarsi e quali siano le mansioni delle stesse, può causare confusione e ulteriori preoccupazioni. Questo articolo si ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo martedì 15 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Terza giornata degli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico verrà completato il primo turno e comincerà il secondo. Oggi tocca ad Andreas Seppi, che aprirà il programma del campo Centrale contro il francese Lucas Pouille. Nei match di secondo turno, invece, saranno impegnati sia Filippo Baldi che Lorenzo Sonego: il primo inizierà il programma della Next Gen Arena, contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, il secondo giocherà sullo stesso ...

Internazionali d'Italia 2018/ Diretta Errani Babos streaming video e tv - orario delle partite (Roma - tennis) : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 01:15:00 GMT)

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di lunedì 14 maggio del tabellone femminile. Osaka show con Azarenka : Seconda giornata per gli Internazionali d’Italia 2018 di tennis in quel di Roma: tanti gli incontri validi per il primo turno del tabellone femminile, eliminate purtroppo le tre azzurre impegnate in questo lunedì. Giornata piena di emozioni per il tennis tricolore: arriva l’ufficialità dell’ultimo torneo per Roberta Vinci, che combatte ma viene sconfitta per 2-6 6-0 6-3 dalla giovane serba Krunic. Il post partita è tutto per la ...