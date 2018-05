L' intelligenza artificiale è una rivoluzione Ma imprese e lavoratori non lo hanno

Robert Downey Jr. conduttore e produttore di un progetto dedicato all'intelligenza Artificiale : Le puntate che saranno a disposizione degli utenti potranno contare sugli interventi di esperti in vari campi come scienza, filosofia, tecnologia, medicina, intrattenimento e arte per capire in che ...

Ambi Climate è un sistema di climatizzazione aggiuntivo con intelligenza artificiale : Ambi Climate è un dispositivo che potrebbe aiutarvi ad affrontare nel migliore dei modi la stagione più calda dell'anno. Scopriamo insieme come L'articolo Ambi Climate è un sistema di climatizzazione aggiuntivo con intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - anche Honor scopre l'intelligenza artificiale : Vogliamo creare un nuovo stile di vita con i giovani di tutto il mondo. Li ascoltiamo, scambiamo idee con loro e tifiamo per loro. Sono la nostra ispirazione e il motivo per cui abbiamo creato Honor ...

Honor 10 porta l'intelligenza artificiale in uno smartphone a meno di 400 euro : Le previsioni parlano di un mercato degli smartphone prossimo alla saturazione, ma le case produttrici sembrano non tenerne conto e continuano a sfornare almeno un prodotto top di gamma ogni sei mesi e a competere con accanimento su tutte le altre fasce di prezzo nella convinzione – sempre più fondata – che sia impossibile pensare di vivere immersi in questa epoca senza avere perennemente a disposizione connessioni, mappe, ...

intelligenza artificiale per usi militari. I dipendenti Google si dimettono : Il contratto aveva fatto discutere fin da subito. Ma ora dalle parole si è passati ai fatti. E così una dozzina di dipendenti di Google si è dimessa per protesta rispetto al coinvolgimento dell'...

"L'intelligenza artificiale? È tutto fuorché intelligente" : Innanzitutto parlare di intelligenza artificiale è fuorviante: 'Molti usano quella parola per qualcosa che io non considero intelligenza. Per me è ingegno artificiale, non intelligenza. Come nel caso ...

Google Duplex : l’intelligenza artificiale effettua anche le prenotazioni al telefono! Progresso o regresso? : Google Duplex, il primo prototipo di assistente virtuale, fondato sull’intelligenza artificiale, è stato presentato in pompa magna, dinanzi ad un pubblico più che sorpreso. Ha effettuato delle prenotazioni telefoniche e il risultato è stato sorprendente. Ma, il dubbio sorge spontaneo: si tratta di Progresso scientifico o di regresso culturale? Voi cosa ne pensate? Le mie considerazioni partono da tanto… Sei anni fa, forse sette, ero di ritorno ...

Cracking Danilo Rea - sfida fra musicista e intelligenza artificiale al Wired Next Fest : Il prossimo 27 maggio il Wired Next Fest 2018 ospiterà uno spettacolo davvero originale che vedrà l’intelligenza artificiale sfidare l’improvvisazione artistica dell’uomo. Cracking Danilo Rea, in programma domenica 27 alle ore 18 durante il Festival di Wired a Milano, vedrà infatti il pianista di fama internazionale Danilo Rea salire sul palco assieme ad Alex Braga e mettersi in gioco contro una tecnologia appositamente messa ...

intelligenza artificiale per la fotocamera di OnePlus 6 - prevendite a maggio per Xiaomi Mi 7 : Mentre OnePlus 6 potrebbe utilizzare una Intelligenza Artificiale per il comparto fotografico, Xiaomi Mi 7 (ammesso che si chiami cosÌ) sarà in prevendita entro la fine del mese di maggio. L'articolo Intelligenza Artificiale per la fotocamera di OnePlus 6, prevendite a maggio per Xiaomi Mi 7 proviene da TuttoAndroid.

L'intelligenza artificiale apre l'Archivio segreto vaticano : Se dovesse funzionare, la tecnologia potrebbe aprire la strada alla trascrizione di molti altri documenti presenti negli archivi storici di tutto il mondo.

L’intelligenza artificiale apre l’Archivio segreto vaticano : È uno degli archivi storici più vasti del mondo, ma è difficile da consultare. Un nuovo progetto di ricerca dell’Università di Roma Tre potrebbe risolvere il problema. Leggi

Ma nell'intelligenza artificiale l'Europa è in ritardo : In sostanza, si sfruttano i dati esistenti per creare modelli che spieghino alcuni aspetti del mondo reale e possano essere utilizzati per effettuare previsioni e prendere decisioni. Lo sviluppo di ...

Google I/O 2018 : "L'intelligenza artificiale sarà al centro di tutto" : Alla conferenza annuale del colosso del Web, annuncia l’evoluzione delle Ai: “Sapranno rispondere a file di domande, le integreremo nelle mappe e saranno a che...