Lingua | ecco cosa svela sul nostro stato di salute

meteoweb.eu

: @vittoriozucconi @Umberto_Ecco Credo che la tua fortuna sia stata essere figlio d'arte,il tuo lavoro perfetto attac… - CiuottoVs : @vittoriozucconi @Umberto_Ecco Credo che la tua fortuna sia stata essere figlio d'arte,il tuo lavoro perfetto attac… - CaorleInforma : Ecco i risultati del 2°#Triathlon Sprint Città di #Caorle! - cinquantasfuma1 : Ecco adesso prima di andare al lavoro ci vorrebbe un bacio con la lingua che sa di caffè.. -

(Di martedì 15 maggio 2018) Per centinaia di anni l’analisi visiva dellaè stata utilizzata come una sorta di efficace cartina tornasole della nostra. Unaindicativa di buonaè di colore rosa, con superficie uniforme mentre va riazioni di colore e aspetto possono essere campanelli d’allarme per molte patologie. Unapallida indica un’anemia, carenza di emoglobina; unasecca disidratazione, problemi renali, diabete; unagonfia può essere indice di infiammazioni causate da batteri o, più spesso, da virus. Unagialla/verde può essere la spia di disturbi al fegato, alla cistifellea o alla milza; una con le impronte dei denti può indicare unodi tensione psichica e ansia; la cosiddettaa fragola la scarlattina.Ed ancora: lacon puntini bianchi può segnalare la presenza di mughetto o di unodi immunodepressione; lamarrone è spia ...