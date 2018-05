L' industria cresce ancora | migliora l' occupazione VIDEO

Eurozona - torna a crescere la produzione industria le : Segnali di ripresa dopo due mesi con segno meno per la produzione industriale dell' Eurozona . Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , Eurostat, , l'output ha ...

industria : Intesa Sp - produzione torna a crescere - contribuirà a pil : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “La produzione Industria le è torna ta a crescere a marzo dopo due mesi di calo (+1,2% su mese, più forte sia delle attese di consenso che della nostra più ottimistica previsione). La tendenza annua è riaccelerata a +3,6%, e si mantiene in territorio espansivo da ormai 20 mesi (non accadeva da oltre 10 anni)”. Lo dichiara Paolo Mameli, senior economist Direzioni Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, ...

In Italia torna a crescere la produzione industria le. Bene i consumi : Trainano l'economia - in questo confronto - i settori dell'energia elettrica e del gas , +11,9%, , della farmaceutica , +4,6%, , delle industrie tessili , +4,2%, . Diminuzioni si registrano invece ...

industria - produzione torna a crescere : 11.00 torna a crescere la produzione Industria le, che ha fatto registrare a marzo un +1,2% su base mensile, un rialzo che segue due cali consecutivi. Lo comunica l'Istat. Variazione nulla nella media del primno trimestre rispetto a quello precedente. Su base annua, la produzione dell' Industria segna un +3,6% nei dati corretti per i giorni lavorativi, e un 1,1% nei dati grezzi. La crescita è trainata dai settori energia energia elettrica e gas ...

industria - il fatturato torna a crescere mentre scendono ancora gli ordinativi : Il fatturato dell' Industria torna a crescere a febbraio , recuperando solo parzialmente quanto perso nel mese precedente e posizionandosi al livello di novembre 2017 in termini destagionalizzati. Lo ...

Distretti industria li - 'Italia cresce a tassi tedeschi' : Insomma, nei distreti i margini sono superiori a quelle antecedenti del 2008, mentre nel resto dell'economia il gap è ancora ben visibile. L'Oscar per i Distretti più vivaci e redditizi se lo ...

Conf industria assicura : «Cresce la produzione. Attenti a politica e dazi» : Segno più per domanda, attività produttiva e fatturato. Ma preoccupano il rischio di instabilità politica in Italia e il protezionismo statunitense. Secondo Confindustria anche a febbraio c'è stato un ...

Vitrociset : cresce portafoglio ordini - aggiornato piano industriale : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Un esercizio in linea con l’ultimo forecast, sia in termini di ricavi che di ebitda, ed un portafoglio ordini in crescita e superiore a 2 volte il fatturato. E’ quanto emerge dai dati preconsuntivi del bilancio 2017 di Vitrociset, l’azienda italiana che da oltre quarant’anni opera nel campo delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e nella logistica realizzando e ...