: Liberato è detenuto nel carcere di Nisida? Cosa c’è di vero nell’ipotesi che gira sul web - fattoquotidiano : Liberato è detenuto nel carcere di Nisida? Cosa c’è di vero nell’ipotesi che gira sul web - Svicidol : che liberato sia un detenuto di Nisida secondo me è tutta una grande cazzata fatta solo per creare ancora più hype… - pskskl_ : Sono arrivati a dire che Liberato dai testi che scrive sia un detenuto del carcere minorile di Nisida.. Sì perché… -

(Di martedì 15 maggio 2018) La teoria è di quelle talmente golose che è impossibile non condividerla: quando l’ho ascoltata, saltellavo emozionata per la redazione, condividevo il link con colleghi scettici e amici pazienti, eccitata come per tutte le sedicenti rivelazioni su Elena Ferrante. Solo che stavolta riguardava un altro noto napoletano.. Secondo questa teoria, il famoso rapper partenopeo conosciuto comema di cui nessuno conosce la vera identità (nei video diffusi online appare sempre di spalle, scritta “” sulla schiena) potrebbe essere un ragazzo (oppure più ragazzi) delminorile diè un luogo fantastico, ci sono stata un paio di anni fa per un incontro sul cyberbullismo insieme ad alcuni alunni di scuole medie e superiori: si tratta di un’isoletta che fa parte dell’arcipelago delle Isole Flegree, alle spalle di Posillipo. Una serie di ...