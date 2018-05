L' EUROPA DEI VINCOLI | DI MAIO E SALVINI AVVISATI Dombrovskis Ue striglia l' Italia

LIVE Volley - Civitanova-Zenit Kazan in DIRETTA : Finale Champions League. 2-3 - la Lube si arrende. Poker dei Campioni d’EUROPA : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Alle Baskethall di Kazan si assegna il massimo trofeo continentale: i Campioni d’Europa vanno a caccia del quarto sigillo consecutivo, impresa mai riuscita in passato, e partiranno con tutti i favori del pronostico ma la Lube proverà a compiere il miracolo sportivo e a surclassare la corazzata russa contro cui hanno ...

Batteri multiresistenti agli antibiotici : in Italia uno dei tassi più alti d’EUROPA : Sono sempre più forti e resistenti. Triste primato per l’Italia, dove la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate in Europa e quasi sempre al di sopra della media europea. Le infezioni ospedaliere compaiono in circa 3 casi ogni 1.000 ricoveri acuti che avvengono in Italia, con un impatto sul Servizio Sanitario compreso tra i 72 e 96 milioni di euro. Giovanni Di Perri, Professore Ordinario e Direttore della Clinica di ...

Sergio Mattarella mette in guardia dalle fughe in avanti sull'EUROPA : "Le proposte dei sovranisti sono seducenti ma inattuabili" : "Pensare in Europa di potercela fare da soli è inganno consapevole delle pubbliche opinioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Firenze, aprendo i lavori dell'ottava edizione di "The State of the Union", dedicato al tema della solidarietà in Europa. E poi ancora: "Occorre "avviare la riscoperta dell'Europa come un grande disegno sottraendoci ai particolarismi e a narrative sovraniste ...

Non solo Tim : ?perché l’EUROPA è diventata terra di conquista dei fondi attivisti Usa : Elliott, protagonista nella battaglia Tim, è stato il fondo più attivo in Europa ma tanti altri hedge hanno spostato il mirino sulle società quotate del Vecchio Continente...

Allarme di Minniti e al-Serraj 'Combattenti Isis in fuga potrebbero arrivare in EUROPA con i barconi dei migranti' : Che il pericolo fosse reale, l'intelligence, l'antiterrorismo e lo stesso ministro dell'Interno Marco Minniti lo vanno ripetendo ormai da settimane. Ma ora arriva anche l''avviso' del premier libico ...

Allarme di Minniti : combattenti Isis in fuga da Iraq e Siria potrebbero arrivare in EUROPA con i barconi dei migranti : Se fino ad un anno fa era improbabile che 'assetti nobili' dell'Isis come i terroristi arrivassero in Europa con i barconi dei migranti, ora, con la sconfitta militare del Califfato è 'ragionevole ...

Allarme di Minniti : combattenti Isis in fuga da Iraq e Siria potrebbero arrivare in EUROPA con i barconi dei migranti : Il ministro dell'Interno ieri a Tripoli ha incontrato il premier al-Sarraj e ha ricordato che "500 giovani libici sono morti per liberare Sirte che era caduta...

MotoGP - Marc Marquez : “Dovizioso il rivale per il Mondiale. In EUROPA vedremo il vero livello dei piloti. La Honda va bene” : Marc Marquez ha letteralmente dominato sul tracciato di Austin e si presenta con tutti i favori del pronostico al GP di Spagna 2018 che si correrà nel weekend. La quarta tappa del Mondiale MotoGP andrà in scena sul tracciato di Jerez de la Frontera e l’iberico vuole tornare al successo anche per balzare in testa alla classifica scalzando Andrea Dovizioso. Il pilota della Honda vuole proseguire la sua striscia di successi e alla vigilia ...

Viaggio nell’hooliganismo militare che spaventa l’EUROPA alla vigilia dei mondiali : L’espressione coniata dagli esperti di sicurezza raggruppa una serie di formazioni in cui estremismo politico e calcistico si confondono. Il Cremlino che ha incoraggiato l’infiltrazione di vari gruppi politici da parte degli ultrà ha dovuto ora correre ai ripari con una legge più severa che dal 2017 impone ai violenti condanne dagli 8 ai 15 anni. ...

Fuori i neonicotinoidi dai nostri piatti : storica decisione dell’EUROPA - bandito l’uso in campo aperto dei 3 insetticidi più diffusi al mondo : Arriva oggi dopo anni di battaglie la decisione presa dagli Stati membri dell’Europa di bandire l’uso dei neonicotinoidi in campo aperto. Si tratta di una grande vittoria per gli insetti impollinatori, come le api, e per tutti noi, contadini, consumatori e Stati membri. Lo scorso marzo l’Efsa ha ribadito la pericolosità di tre insetticidi della classe dei neonicotinoidi: clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam. Il risultato è stato che la ...

Le sigarette elettroniche fanno parte della soluzione a uno dei più gravi problemi di salute in EUROPA : il tabagismo : Le sigarette elettroniche – scrive On. Giovanni La Via (PPE, IT), membro del comitato per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo – sono una delle innovazioni più importanti dell’ultimo decennio nella lotta al tabacco. L’uso è aumentato in modo esponenziale dalla loro introduzione con i fumatori che scelgono di passare a prodotti meno dannosi, tra cui le elettroniche, come ...

In EUROPA la ripresa rallenta - Draghi salva l'Italia : "Continua l'acquisto dei titoli di Stato" : Resta al minimo storico il costo del denaro nell'eurozona. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europa ha deciso infatti di mantenere invariati i tassi di interesse. I tassi d'interesse rimangono addirittura...

Gdpr - le regole dell’EUROPA creano un nuovo socialismo dei dati? : Gdpr La data segnata in rosso sul calendario è il 25 maggio, quando il Gdpr entrerà in vigore. In quest’ultimo mese scatta la rincorsa delle aziende per adeguarsi alla General data protection regulation (Gdpr), il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Ma la scadenza di quello che all’apparenza sembra l’ennesimo adempimento burocratico a Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente dell’università ...

Ciro indossa la Scarpa e sale sul podio dei bomber d'EUROPA : Incontenibile, inarrestabile e inimitabile. Mai nessuno come Ciro. A suon di gol, Immobile sta inanellando record su record.