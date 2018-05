Leonardo | via libera da assemblea a bilancio 2017 e dividendo

Leonardo : al via consegna a Royal Air Force del sistema di protezione Britecloud : La RAF sarà la prima forza aerea al mondo a mettere in campo questa nuova tecnologia di protezione . Lo sviluppo del Britecloud , sottolinea Leonardo un comunicato, è coerente con il piano industriale ...

Credit Agricole : via libera all'acquisizione di Banca Leonardo : Via libera dell'Autorità Antitrust all'acquisizione di Banca Leonardo da parte del gruppo francese Credit Agricole . È quanto riporta il bollettino dell'Organismo di Vigilanza.

Leonardo De Andreis - Sanremo Young/ Video - il suo "ragazzo della via Gluck" e il Celentano "reinventato" : Leonardo De Andreis non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:01:00 GMT)