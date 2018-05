Leo Messi - ma cosa ci fa in Friuli? Ecco perché la stella del calcio è in Italia : SACILE - Jeans strappati, scarpe da ginnastica, zaino in spalla e felpa grigia con cappuccio che non nasconde però una barba e un volto noto a tutto il mondo. Quello che voleva apparire...

Ettore Messina : 'Stagione positiva vista l'assenza di Leonard - ma in trasferta così non va' : Ettore Messina accetta di fare un primo bilancio dell'annata di San Antonio a tre gare dalla fine della stagione regolare, una stagione che vede gli Spurs ancora sospesi tra una potenziale quarta ...

TOTTI COME SAN FRANCESCO/ Dopo Leo Messi tocca al Capitano : Roma Barcellona è già qui : TOTTI COME San FRANCESCO: Murales a Roma dello street artist Tvboy in Vicolo Savelli. Un'opera col pensiero alla prossima sfida in Champions League dei giallorossi contro il Barcellona(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:10:00 GMT)

Liga - la pazza corsa al Pichichi : Cristiano Ronaldo insegue Leo Messi : Due marziani che fanno uno sport a parte, quello dove cercano sempre di superarsi nei numeri. Sognando un trofeo, il Pichichi, come preludio di quella palla dorata che presumibimente finirà ancora ...

PALAZZO DEI LeoNI Rete dei Teatri della Città Metropolitana di Messina : "Rete di Teatri della Città Metropolitana" mira alla circuitazione degli spettacoli, dei servizi, punta alla valorizzazione delle attività culturali per generare indotto sul territorio. Il Teatro ...

Leo Messi fa "tripletta" : è nato Ciro. Ecco la prima foto : L'attaccante argentino non è stato convocato per la gara col Malaga. Il post su Instagram: "Siamo super felici"

Leo Messi papà per la terza volta (il nome del bimbo già lo conoscete) : Che lo avrebbe chiamato Ciro già si sapeva. La notizia di oggi è che è nato il figlio di Messi, un po’ in anticipo rispetto al previsto. E che è andato tutto bene, come ha annunciato la Pulce su Facebook e su Instagram: «Bienvenido Ciro !!! Gracias a Dioos saliò todo perfecto. La mamà y el estàn muy bien. Estamos sùper felices !!! <3 <3» («Benvenuto Ciro !!! Grazie a Dio è andato tutto a perfezione. La mamma e il piccolo stanno molto ...

