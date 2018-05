Lenovo Z5 | lo smartphone total display

Lenovo Z5 : il nuovo smartphone presenta importanti novità : In questi giorni sono trapelate moltissime notizie in merito al noto marchio Lenovo, che durante questi ultimi tempi si era letteralmente 'ritirato' dalla scena del commercio. Le indiscrezioni però dicono proprio che questo silenzio sia attribuito all'impegno per questo nuovissimo progetto. Si tratterebbe di uno smartphone unico nel suo genere, decisamente diverso dai dispositivi precedenti della stessa società, che verrà presentato al pubblico ...

Un concept di Lenovo Z5 sembra anticipare gli smartphone del “futuro” : Il presunto Lenovo Z5 si mostra in un concept decisamente interessante: lo smartphone potrebbe farci dimenticare le cornici con un rapporto screen-to-body del 95%. Quali soluzioni proverà ad adottare la casa cinese per realizzarlo concretamente? L'articolo Un concept di Lenovo Z5 sembra anticipare gli smartphone del “futuro” proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Z5 : questo è il vero smartphone senza cornice? : Alcune immagini render svelerebbero il prossimo smartphone top di gamma Lenovo Z5, un vero telefono senza cornici: è realtà o solo un idea progetto? I dubbi rimangono.Si stanno diffondendo rumors sul web che Lenovo stia lavorando su uno nuovo smartphone android top di gamma che avrà come peculiarità quello di essere sulla carta il primo smartphone senza cornici, o comunque decisamente più sottili rispetto alla concorrenza.Già il vice presidente ...

Lenovo Z5 è il nuovo (e bellissimo) smartphone full screen senza notch : Si può avere uno smartphone full screen ma senza notch? Si secondo Lenovo che si appresta a presentare Z5 che è davvero bellissimo anche senza notch Lenovo Z5: senza notch è meglio Lenovo non è solo Motorola Moto G e dopo l’acquisizione dell’azienda Americana, non ha ancora fatto il salto di qualità in ambiente mobile. […]

