“Lei…” Grande Fratello | Luigi Favoloso spiazza ancora tutti La rivelazione prima

(Di martedì 15 maggio 2018) Non sarà una puntata scoppiettante, quella del: di più. Negli ultimi giorni molti sponsor se la sono data a gambe dopo certi episodi avvenuti nella Casa risultati indigesti al pubblico. E poi una nuova (o di più?) eliminazione, le nomination, l’avvicinamento di Alberto e Mariana da approfondire. Insomma, c’è parecchia carne al fuoco. Ma soprattutto c’è lui,, che suo malgrado ultimamente è sempre più protagonista. E confuso, a quanto pare. Sì, ha ricambiato versione per l’ennesima volta su quanto accaduto con Mariana, su quel bacio rubato che gli ha valso un duro scontro in giardino con la gieffina. E non è tutto, ma andiamo per gradi. Come involontariamente spifferato davanti alle telecamere da Alessia, che aveva ricevuto una confidenza dall’amica Mariana, l’ex di Nina Moric avrebbe provato a baciare la modella ...