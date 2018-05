Lega Serie B | domani Novara-Palermo per Supercoppa primavera 2 Tim

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Miccichè : «MediaPro rispetti contratto con Lega» : «Diritti tv? È stato fatto un bando, che si è aggiudicato questo intermediario spagnolo, Mediapro, che deve rispettare ciò che contrattualmente è previsto. È più semplice di quanto non appaia. C'è un venditore di Diritti che è la Lega un compratore che è Mediapro e un contratto e bisogna rispettarlo». Lo ha detto Gaetano Miccichè, presidente della Lega di Serie A, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - ultimatum della Lega a Mediapro. Sky : «pronti a importante offerta» : La bocciatura del bando di Mediapro da parte del Tribunale di Milano rende ancora più caotica la situazione dei Diritti tv della Serie A. La Lega ha confermato alla società audiovisiva spagnola l'ultimatum del 22 maggio per la presentazione della fideiussione («la scadenza vale ancora, oggi più che mai», ha detto all'Ansa il commissario Giovanni Malagò), e attende di conoscere le prossime mosse dei manager ...

Serie A - Costacurta : 'Seconde squadre in Lega Pro dalla prossima stagione' : Sì alle seconde squadre, parola di Alessandro Costacurta, che annuncia così a un nuovo grande cambiamento del calcio italiano. Le parole del subcommissario della Figc sono state rilasciate a Rivista ...

Lega Serie A - il 15 maggio nuova assemblea su diritti tv e governance : L'assemblea della Lega di Serie A è stata convocata per martedì 15 maggio presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A. L'articolo Lega Serie A, il 15 maggio nuova assemblea su diritti tv e governance è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio diffida MediaPro : «Rispetti impegni». : Ancora 15 giorni di tempo a MediaPro per rispettare l'impegno con la Lega di Serie A sui Diritti tv per il prossimo triennio. È una sorta di ultimatum quello lanciato dai club, che nella assemblea svoltasi nel Salone d'Onore del Coni a Roma hanno deliberato di inviare una lettera di diffida alla società spagnola. Se entro due settimane non arriverà la fideiussione di oltre un miliardo dall'intermediario spagnolo si apriranno ...

Lega Serie B - domani assemblea su diritti tv : Si svolgerà domani a Milano l’assemblea di Lega Serie B, con inizio alle ore 14. Dopo le comunicazioni del presidente, Mauro Balata, e le informative del direttore generale, si parlerà di diritti audiovisivi per il prossimo triennio 2018-2021, di mutualità di sistema, ma anche di marketing associativo e di ottimizzazione dei costi. (AdnKronos) L'articolo Lega Serie B, domani assemblea su diritti tv sembra essere il primo su CalcioWeb.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega valuta scenari. Per la Coppa Italia sfida Rai - Mediaset : I Diritti tv sono al centro dell'assemblea della Lega Serie A in programma alle 13.30 a Roma. La riunione, convocata dal commissario Giovanni Malagò nel Salone d'onore del Coni, servirà soprattutto a valutare i possibili scenari, alla luce o in attesa della decisione del Tribunale di Milano che, fra stamani e mercoledì, deciderà se revocare la sospensione al bando di Mediapro o accogliere le istanze di Sky, ...

Contraffazione : iniziativa Gdf per la Legalità su campi calcio serie A e B : Una giornata della legalità e contro l’utilizzo di beni contraffatti su tutti i campi di calcio dei campionati di serie A Tim e serie B ConTe.it. L’iniziativa, ‘Contraffazione in fuorigioco’, organizzata dalla Guardia di Finanza con la collaborazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo economico, della Lega nazionale professionisti di serie A e della Lega nazionale professionisti B, ...

Governo : Martina - risposte serie - basta propaganda M5S-Lega : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – "A due mesi dal voto il Paese ha bisogno di risposte serie. Chi ha prevalso il 4 marzo ha fallito, ma ancora gioca alla propaganda". Lo scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.

Serie A Spal - Lazzari : lesione al Legamento. Salamon in gruppo : FERRARA - La Spal al lavoro in vista del prossimo match di campionato, contro il Benevento . Assente dalla seduta Manuel Lazzari : per lui, in seguito all'infortunio occorso durante l'incontro con il ...

Serie B - playoff : gol in trasferta non valgono doppio/ Regolamento classifica - Lega : “C'è solo una novità” : Serie B, Regolamento classifica per i playoff: i gol in trasferta non valgono doppio, la Lega chiarisce dopo che si era diffusa una errata interpretazione(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:45:00 GMT)

Serie A Spal - Simic influenzato. Lazzari : lesione al Legamento : FERRARA - La Spal al lavoro in vista del prossimo match di campionato, contro il Benevento . Assente dalla seduta Manuel Lazzari : per lui, in seguito all'infortunio occorso durante l'incontro con il ...

Lega di Serie A - annullata l'assemblea prevista per il 3 maggio : l'assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 3 maggio 2018 presso la sede di via Rosellini a Milano, alle ore 14 in prima convocazione e, occorrendo, alle 16 in seconda convocazione, è ...