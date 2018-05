L’economia circolare dei prodotti tecnologici | il 17 maggio la presentazione del Rapporto

Le acque minerali puntano sulL’economia circolare : Accelerare il passaggio verso un’economia europea che sia sempre più “circolare” e “green”. Con questo obiettivo L’Industria Europea delle acque in Bottiglia (Efbw), di cui Mineracqua (Federazione Italiana delle Industrie delle acque minerali Naturali e delle acque di Sorgente) fa parte, lancia un programma, fatto di 4 impegni concreti, per aumentare la raccolta di bottiglie in Pet (polietilene tereftalato) e l’utilizzo di Pet riciclato. L’acqua ...

Un circolar economy network per mantenere la rotta delL’economia circolare : Il tasso di circolarità di un'economia, secondo gli indicatori elaborati dalla Commissione europea, misura il rapporto percentuale fra le materie prime secondarie – ricavate dal riciclo dei rifiuti- e il totale del consumo interno complessivo di materiali di un Paese.Sulla base dei dati del 2014, recentemente Eurostat ha elaborato il tasso di circolarità delle economie dell'Unione europea e dei Paesi membri. Questo indice ...

Giornata della Terra - Legambiente : “L’Italia promuova L’economia circolare - contrasti l’usa e getta e riduca l’uso eccessivo di acque in bottiglia” : “La lotta contro l’inquinamento causato dalle plastiche è diventato ormai una sfida mondiale e sempre più Paesi si stanno attrezzando per combattere la diffusione della plastica come è emerso alla conferenza mondiale dell’Onu sugli Oceani del giugno 2017 a New York, in cui abbiamo raccontato anche la nostra esperienza” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente in vista della Giornata mondiale della Terra. “Sta ...

Rifiuti - 50mila nuovi posti con L’economia circolare : “Un passo importante che potrebbe portare allo sblocco di 50.000 nuovi posti di lavoro in tutta Europa nel settore della gestione dei Rifiuti organici, aiuterà a raggiungere importanti obiettivi di riciclaggio e permetterà all’Italia di valorizzare quanto già fatto per posizionarsi come esempio dell’economia circolare in Europa. Un’ottima notizia da festeggiare in occasione dell’Earth Day, la giornata mondiale della Terra”. Così Massimo ...

Green Alley Award 2018 : il contributo di Erp Italia alla ricerca di startup delL’economia circolare : Erp Italia, tra i primi Sistemi Collettivi no profit in Italia in termini di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori (RPA), è partner Italiana del Green Alley Award 2018, concorso europeo per le startup che si occupano di economia circolare. Il premio si rivolge a tutte le startup e ai giovani imprenditori che abbiano sviluppato un modello di business nelle aree dell’economia circolare ...