Lecce | 2 arresti nel clan Coluccia | “Era un ‘organo giurisdizionale’ per problemi tra

(Di martedì 15 maggio 2018) Avevano “comprato” alcune partite per permettere alla loro squadra di calcio di conquistare la promozione, gestivano di fatto i servizi all’interno del cimitero e avevano “indirizzato gli interessi delanche verso settori nuovi” e apparentemente leciti, come pescherie e uffici per l’attivazione di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. E spesso quando qualcuno subiva un furto si rivolgeva a loro per ritornare in possesso dei beni rubati. Il, si legge nelle carte, si profilava alla stregua di un ‘organo giurisdizionale’ per dirimere controversie private. Per questo, su ordine del gip del Tribunale di, la squadra mobile salentina ha arrestato Pasquale Daniloe posto ai domiciliari il padre Luciano. Nove gli indagati. L’indagine ha evidenziato come il, nonostante fosse stato colpito già ...