Lea indegni di un Paese civile Le Regioni lanciano l' allarme I sindacati

(Di martedì 15 maggio 2018) I livelli essenziali di assistenza sanitaria (detti Lea) "non sono più adeguati a quelli di un". A lanciare l'è il coordinatore della commissione affari finanziari della conferenza Stato-, Davide Carlo Capatina, in audizione per il Def davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato riunite a Montecitorio. Dal 2018 al 2019, ha sottolineato il rappresentate delle"si passa dal 6,6% a 6,4% del Pil, cioé sotto la soglia del 6,5% definita dall'Ocse come minima per garantire la tutela delle prestazioni". E incalza: "Uno Stato democratico, di fronte a questo dato, si deve interrogare". Dunque bisogna "aggiornare i contenuti del vecchio patto della salute 2014-2016, dobbiamo invertire questo trend degli ultimi 6 anni e definire anche un nuovo programma pluriennale di edilizia sanitaria".Un appello rilanciato poco dopo dalla Cgil. ...