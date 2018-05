le prime date degli spettacoli in Italia

Le date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua dopo le due anteprime di maggio a Milano e Roma : Sono state annunciate le prime date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua, al via a maggio con due speciali anteprime in programma a Milano e a Roma. Il Mowgli summer tour inizierà ufficialmente a giugno, il giorno 9, con un concerto atteso a Treviso. dopo il grande successo registrato con l'album Mowgli – il disco della giungla, certificato disco d'oro e ai vertici delle classifiche di vendita, Tedua annuncia la tournée di concerti in ...

Elezioni in estate - corsa contro il tempo il 22 o il 29 luglio prime date possibili Ma Di Maio : ‘Decreto per votare a giugno’ : Servono almeno 60 giorni per l’iter degli italiani all’estero. «Quasi impossibile» l’anticipo a giugno

Benji e Fede a Radio Italia parlano del tour 2018 “da orgasmo” diviso in 3 fasi : arrivano le prime date : Benji e Fede a Radio Italia presentano il nuovo album di inediti, Siamo Solo Noise, e anticipano i primi dettagli relativi al tour di concerti che nel 2018 li vedrà protagonisti in tutta la penisola. Per Siamo Solo Noise sono partiti da un centinaio di pezzi per poi sceglierne 12. Benji e Fede hanno raccontato il processo di selezione e la difficoltà nell'escludere brani dalla tracklist. "Ogni canzone rappresenta un momento che vivi, ...

Cristiano De Andrè annuncia le prime date del Tour 'Storia di un impiegato' : Un concept album 'sugli anni di piombo e sulla speranza di costruire un mondo migliore' . 'Storia di un impiegato' racconta infatti il gesto di un impiegato degli anni '70, animato dal ricordo della ...

Cosmo sarà in tour anche in estate : ecco le prime date annunciate : Grande successo per il Cosmotronic tour The post Cosmo sarà in tour anche in estate: ecco le prime date annunciate appeared first on News Mtv Italia.

Nick Mason fonda una tribute band dei Pink Floyd : le prime date a Londra. VIDEO : I Saucerful of Secrets debutteranno con quattro spettacoli a Londra in maggio , al Dingwalls di Camden il 20, all'Half Moon di Putney il 21, 23 e 24, . Per Mason sarà la prima esibizione in pubblico ...

Concerti di Piero Pelù nel 2018 - in estate parte il Warm up tour : prime date e biglietti in prevendita : Sono stati annunciati i primi Concerti di Piero Pelù nel 2018, da maggio ad agosto in alcune delle principali città italiane. Piero Pelù torna in tour quest'anno e lo fa a partire dal prossimo mese di maggio. Il tour di Concerti di Piero Pelù nel 2018 inizia il 26 maggio da Carloforte e prosegue il 13 giugno a Capistrello prima di far tappa a Varallo Sesia, Francavilla e Lignano Sabbiadoro. Tra le prime date annunciate, c'è anche il ...

Francesco Gabbani : ecco le prime date del tour estivo : Anche la prossima sarà un’estate all’insegna della musica live per Francesco Gabbani. [arc id=”1d003a1e-3be3-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il cantante di “Tra le granite e le granate” ha annunciato i primi concerti del mini tour estivo con il quale attraverserà l’Italia. Curioso di sapere dove si esibirà Francesco? Dai un’occhiata qui sotto! 6 luglio Villa Manin di Codroipo (UD) 8 luglio Cortile del ...