Lavoro | troppi morti | gli ultimi a La Spezia e Abano

"Troppi morti sul Lavoro" - è inaccettabile. La manifestazione del Primo maggio a Prato : Prato, 1 maggio 2018 - manifestazione nazionale dei sindacati oggi a Prato. Quet'anno il tema è quello della sicurezza sul lavoro. Partecipano i segretari dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. ...

Giornata mondiale per la Sicurezza sul Lavoro. Troppi i morti in Italia. : Occorrono azioni forti per un rilancio dell'economia e degli investimenti che stenta ancora a vedersi. Il 2018 avrebbe dovuto rappresentare, stando ad autorevoli rilevazioni, l'anno della "ripresa" ...

Stroppiana ammesso al Lavoro esterno : TORINO, 5 APR - E' stato il protagonista di uno dei casi di cronaca più intricati e controversi avvenuti a Torino. Adesso, dopo 7 anni di detenzione, il filatelico Paolo Stroppiana, l'uomo condannato per la misteriosa scomparsa della logopedista Marina di ...

Lavoro - aumentano i Neet in Liguria. Troppi under 30 non lo cercano più : In Italia l’occupazione cresce, ma a macchia di leopardo. Male una provincia su due. Genova è indietro e in tutta la regione il numero di chi non studia e non cerca più un impiego si amplia del 20%

Lavoro e dati Istat : cresce l'occupazione - ma i disoccupati sono ancora troppi Video : I dati rilevati dall'#Istat in merito al Lavoro in Italia fotografano una situazione in miglioramento, ma non per questo esente da contraddizioni [Video]. Se il quadro generale vede infatti un il calo dei disoccupati e dei cosiddetti inattivi, dall'altro lato il Paese resta comunque tra i primi tre dell'Unione europea per numero di persone senza Lavoro. Mentre a livello territoriale si verificano differenze molto marcate tra il nord ed il sud ...