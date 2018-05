Lavoro | quali sono i paesi dove l' automazione peserà di più

Lavoro : ecco quali saranno le professioni del futuro : Nei prossimi 10 anni il 70% delle professioni evolverà in ambito tecnologico e digitale, ma solo il 24% degli studenti italiani si iscrive alle facoltà scientifiche e di questi solo il 34,8% sono donne. Promuovere le discipline scientifiche e una maggiore presenza femminile nelle discipline stem è stato il focus della 28a edizione di Campus Orienta! Il Salone dello Studente di Milano. Il momento di scegliere quale università frequentare è un ...

Sanità pubblica e di qualità : 5 stelle a Lavoro per sostenere il Cardarelli : ... e del silenzio di queste ore, , ci chiediamo quale sarà la linea politica che il futuro Governo regionale intende assumere sulla questione. Verrà avallato questo piano di investimento che prevede l'...

Lavoro e diritti - quali regole ai tempi della «gig economy» : come se vivessimo nel mondo di 'Blade Runner 'con gli schemi intellettuali del 'Nome della rosa'. Un futuro medievalizzato. È la situazione che vive oggi il diritto del Lavoro quando deve fronteggiare l'impatto della ...

Lavoro : sindacati - protocollo Mit su qualità patrimonio per tutti : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “L’intesa raggiunta oggi al Mit, insieme ai sindacati dei trasporti, e giunta dopo un lungo confronto, rappresenta un passo avanti significativo per arricchire il programma pluriennale “Connettere l’Italia” di aspetti fondamentali: la qualità del Lavoro, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il rispetto dei perimetri dei CCNL realmente attinenti ai lavori e servizi ...

MIT sigla protocollo d'intesa con sindacati su qualità del Lavoro in edilizia e trasporti : Teleborsa, - Via libera al protocollo d'intesa sulle "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti". Il documento è stato siglato oggi 13 aprile tra ...

MIT sigla protocollo d'intesa con sindacati su qualità del Lavoro in edilizia e trasporti : Via libera al protocollo d'intesa sulle "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti". Il documento è stato siglato oggi 13 aprile tra il Ministero ...

Confindustria Cuneo : "Possibile migliorare la qualità di vita - e del Lavoro - in azienda" : Il tema del welfare aziendale - l'erogazione di beni e servizi di un'azienda a favore dei lavoratori - è stato affrontato oggi , giovedì 12 aprile, nella sede di Confindustria Cuneo. Il presidente ...

Lavoro : peggiora la qualità dell'occupazione : La denuncia della Cgil dopo i dati di Eurostat; l'ufficio europeo di Statistica aveva segnalato che in Italia l'11,/% degli occupati è a rischio povertà contro la media dell'Unione al 9,6% -

Lavoro - Cgil : peggiora la qualità dell'occupazione in Italia - : Secondo uno studio della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, nel quarto trimestre del 2017 è stato toccato il record di coloro che hanno un contratto di carattere temporaneo oppure un part-time ...