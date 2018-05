Las chicas del cable 3 in arrivo su Netflix | anche una quarta stagione per Le ragazze del

optimaitalia

(Di martedì 15 maggio 2018) Manca poco alla divulgazione degli episodi inediti Lasdel3 su, la serie spagnola prodotta da Bambù con protagonista Blanca Suárez.Racconto di formazione tutto al femminile, come per altre produzioni spagnole distribuite in tutto il mondo da(il fenomeno più clamoroso è La casa di carta),Ledel centralino ha ottenuto un riscontro internazionale dopo l'ingresso nel catalogo della piattaforma.Confermata per una terza e una, Lasdel3 verrà pubblicata in streaming dopo l'estate, con le nuove vicissitudini delle centraliniste della compagnia nazionale dei telefoni spagnola legate da segreti, ambizioni e una profonda amicizia. Ancora ambientata a Madrid alla fine degli anni '20, la terzaripartirà dall'enorme cliffhanger del finale della seconda, con la caduta di Lidia dal cornicione della clinica in ...