L’app Google Home integra finalmente la schermata con i promemoria

Google lancerà L'app Lookout per aiutare le persone con problemi alla vista : Al Google I/O 2018, Big G ha annunciato l'intenzione di lanciare sul Play Store la nuova app Lookout, pensata per aiutare le persone con problemi alla vista. Lookout è stata progettata per essere utilizzata su uno smartphone Android indossato o intorno al collo oppure nel taschino della maglietta, per individuare gli oggetti circostanti tramite la fotocamera ed interagire a voce con l'utente.

Il widget "At a glance" compare nella versione stabile delL'app Google : Il widget "At a glance" è ora disponibile in beta all'interno della versione stabile di App Google per tutti gli smartphone con almeno Android 7.0 Nougat: per averlo aggiornate App Google alla versione 8.1.12.

Google potrebbe rinnovare L'app One Today : Tra le novità che il colosso di Mountain View potrebbe annunciare la prossima settimana vi è anche un rinnovamento dell'applicazione One Today by Google

L'app Google I/O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome ufficiale di Android P : Con la prossima release di Android Auto per i device basati sul sistema operativo mobile di Apple Google offrirà una "nuovissima esperienza multimediale"

L'app Google Telefono a breve dovrebbe permettere di scegliere il device Bluetooth da usare : Mishaal Tahman, editore di XDA Developers, ci anticipa una nuova funzionalità che dovrebbe essere a breve implementata dagli sviluppatori di Google Telefono

"At a glance" è disponibile per tutti con L'app Google 8.1 beta : "At a glance" disponibile nella versione 8.1 della beta di Google app sugli tutti gli ultimi telefoni con Android 7.0 o superiore!

Google pubblica L'app Google Tasks per dispositivi mobili nel Play Store : Google Tasks è un'applicazione per la produttività che permette di gestire in modo efficiente e in mobilità le attività da svolgere, grazie ai promemoria che si sincronizzano su tutti i dispositivi e all'integrazione con Gmail e Google Calendar. L'app consente di creare un'attività direttamente da un'email in Gmail, scomporre le attività principali in attività secondarie e aggiungere sottoattività.

Volate nel quartier generale di Google con L'app Great OREO Cookie Quest : Great OREO Cookie Quest è un'applicazione che offre la possibilità di vincere ricchi premi attraverso un concorso che ha come protagonista il biscotto OREO. Il concorso mette il palio un viaggio in California presso il Googleplex, il quartier generale di Google, dei Samsung Galaxy Note 8 e gadget come altoparlanti bluetooth e auricolari.

Con un 2017 da sprinter il Google Play Store mette ampiamente dietro L'app Store : Il grafico sotto parla chiaro: fino al 2015 gli incrementi nel numero di applicazioni di App Store e Google Play Store Google erano pressoché sovrapponibili

Google annuncia il tema scuro per L'applicazione di YouTube : Google è uscita allo scoperto e così ha reso ufficiale il tema scuro, dark per dirla all'inglese, per l'applicazione di YouTube, dopo che era stato anticipato nelle passate settimane da vari teardown.