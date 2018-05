Land Rover | Danilo Callegari è il nuovo brand ambassador italiano

Land Rover : Danilo Callegari diventa Ambassador della casa automobilistica : Danilo Callegari, atleta di sport estremi, diventa Ambassador Land Rover in Italia del brand per completare la sfida “7Summits Solo Project” Land Rover, coerentemente con le proprie scelte di marchio sempre alla ricerca di nuove sfide tese al superamento di limiti e barriere, ha scelto come Brand Ambassador in Italia, Danilo Callegari, un atleta che perfettamente esprime i valori dello spirito pionieristico e avventuriero intrinseci nel DNA del ...

Danilo Callegari e la sfida in Antartide : Land Rover al fianco del campione di sport estremi : ... per poi spingersi sulle vette più alte dell'Oceania, del nord America e poi fino alla cima del monte Everest: il Tetto del Mondo. Anche la tranquilla Val di #Fiemme ha il suo volto #ESTREMO . È ...

Land Rover - I modelli più iconici dei suoi primi 70 anni - FOTO GALLERY : Il 30 aprile del 1948 venne presentata al Salone di Amsterdam la Serie I, il primo modello di una nuova famiglia di fuoristrada del marchio Rover, la Land Rover. La vettura veniva prodotta a Solihull, in una ex fabbrica dellaviazione militare, e aveva le Jeep nel mirino.La traversata. Dotata di trazione integrale permanente (poi disponibile anche a inserimento manuale), sarebbe entrata ben presto nella leggenda. Celebre fu il raid ...

Land Rover : quanto è importante il design nelle auto : Da qualche tempo a questa parte, la milanesissima design Week è diventata un’ottima occasione per gettare uno sguardo sul futuro dell’automotive, in termini – come è ovvio – di design, ma anche di ricerca e sviluppo, con speciale riguardo alle sfide che le nuove tecnologie stanno imponendo ai moderni progettisti. È così che, a distanza di qualche anno dalla nostra prima chiacchierata, abbiamo avuto modo di incontrare ...

Un Defender speciale per i 70 anni di Land Rover : Un Defender speciale per i 70 anni di Land Rover Lunedì scorso 30 aprile Land Rover ha celebrato il World Land Rover Day Continua a leggere

Jaguar Land Rover sempre al fianco di James Bond" : Con questa originale installazione i visitatori di 007 Elements potranno immergersi nel mondo dell'iconico agente segreto, nella nuova location realizzata sulla cima della montagna, accanto al ...

Jaguar Land Rover 007 Elements : una missione speciale per James Bond : 007 Elements consentirà ai visitatori di immergersi nel mondo dell'iconico agente segreto, nella nuova location sulla cima della montagna, accanto al ristorante Ice Q, alias la Hoffler Klinik del ...

Jaguar Land Rover - il brand britannico come James Bond : pronta la sfida sulle Alpi Austriache : Nell'installazione saranno disponibili display interattivi dedicati ai contenuti tecnici Jaguar Land Rover, presenti accanto ai modelli Land Rover Defender e Range Rover Sport SVR impiegati nel film ...

Land Rover Born Awards 2018 : ecco i vincitori italiani : ... a Piaggio e a Riva Yacht, marchi e personalità che, nelle rispettive aree di competenza, si sono affermati in Italia e nel mondo con il loro stile 'senza pari'. Tutti i vincitori italiani ...

PREMIATI I VINCITORI ITALIANI DEI Land Rover BORN AWARDS 2018 UNA CERIMONIA ESCLUSIVA NELLA CORNICE SPECIALE DELLA MILAN DESIGN WEEK : - Piaggio La storia di Vespa è il racconto di una continua evoluzione tecnica e stilistica che, sin dai primi modelli ha visto la due ruote più famosa e amata al mondo evolversi per anticipare i ...

Gruppo Jaguar Land Rover - Calano i diesel : tagliati 1.000 posti di lavoro : Il Gruppo Jaguar Land Rover si prepara a tagliare 1.000 posti di lavoro in Inghilterra. A causa del forte calo di domanda per i motori diesel non saranno infatti rinnovati i contratti dei lavoratori a tempo determinato, inoltre è previsto lo spostamento di 360 addetti dalla fabbrica di Castle Bromwich a quella di Solihull. A Bromwich si producono le Jaguar F-Type, XE, XF e XJ, mentre a Solihull nascono Range Rover, Range Rover Sport, Range ...

Design : dodici finalisti italiani ai Land Rover Born Awards 2018 : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Oltre 6mila progetti presentati, di cui 1.500 italiani. Questi i numeri dell’edizione 2018 dei Land Rover Born Awards che, dopo il successo dello scorso anno, ha registrato una partecipazione ancor più numerosa di Designer affermati ed emergenti per le sei categorie previste: architettura, tecnologia, arredo d’interni, moda, sport e mobilità. ‘Peerless’, ovvero ‘Senza Pari’, ...

Design : dodici finalisti italiani ai Land Rover Born Awards 2018 (3) : (AdnKronos) - Per Jean Christophe Chopin, fondatore e ceo di Born, "la mission dei Born Awards è quella di sostenere, far crescere e celebrare la prossima generazione di pensatori e creatori del Design, le cui innovazioni modelleranno la vita di domani". Tutto ciò "si basa sulla convinzione che se i