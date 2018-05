L’amministratore delegato di Vodafone Vittorio Colao lascerà il suo incarico a ottobre

Morto Eugenio Aringhieri : malore improvviso per L’amministratore delegato della Dompé farmaceutica : Morto per un malore improvviso a 58 anni l’amministratore delegato della Dompé farmaceutica , Eugenio Aringhieri . Sposato e con due figli, guidava la Dompé farmaceutica da oltre un decennio, dopo una lunga carriera iniziata nella multinazionale Janssen. Ha contribuito alla realizzazione di numerose joint ventures tra cui l’acquisizione del ramo farmaceutico dell’azienda Bracco. Il presidente Sergio Dompé lo ricorda come un ...

Il volo Ryanair è in ritardo - L’amministratore delegato O’Leary offre da bere a tutti : “Ma solo un drink a testa…” : Sorpresa per i passeggeri del volo Ryanair da Liverpool a Dublino, di sabato 14 aprile. L’amministratore delegato Micheal O’Leary si trovava a bordo, per tornare verso casa. Saputo del ritardo si è messo all’interfono e ha deciso di offrire da bere a tutti: “Ma al massimo un drink a testa, non due…” ha detto scherzando L'articolo Il volo Ryanair è in ritardo, l’amministratore delegato O’Leary offre ...