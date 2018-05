Lago Barrea non balneabile | la SOA chiede azioni concrete per depuratori

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 15 maggio 2018) L'Aquila - Ildianche per il 2018 sarà completamente none il fiume Sangro, in pieno parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, rischia di continuare a ricevere reflui non adeguatamente depurati. La Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus, in vista della stagione estiva in cui aumenta la pressione antropica su strutture di depurazione inadeguate, ha scritto a numerosi enti, dai comuni ai ministeri, per ribadire la necessità da un lato di agire sugli scarichi deiche hanno mostrato criticità nel recente passato e dall'altro di emanare specifiche ed adeguate ordinanze di divieto di balneazione assicurando la relativa sorveglianza per evitare l'esposizione dei cittadini a situdi pericolo per la salute. La SOA ha evidenziato che la Regione Abruzzo, con Deliberazione di G.R. n.169 del 21 marzo 2018, ha chiarito, ad ...