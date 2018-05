L’aborto è la prima causa di femminicidio? Decisamente no : A pochi giorni dalla Marcia per la vita promossa a Roma dai movimenti pro-life, a una settimana dal 40esimo anniversario dell’introduzione in Italia della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza e dal referendum irlandese sull’aborto, la nostra capitale è stata tappezzata di manifesti propagandistici dell’associazione spagnola Citizen Go. Così sulla via Salaria, per esempio, troneggia ora un enorme ...

aborto legale 40 anni fa - gli interventi scesi per la prima volta sotto i 60 mila l'anno - LO SPECIALE : A certificarlo, l'ultimo rapporto del Guttmacher Institute, una delle principali organizzazioni di ricerca e politica impegnata a promuovere la salute, i diritti sessuali e riproduttivi nel mondo. ...

ROMA - MANIFESTO CHOC : “aborto prima CAUSA DI FEMMINICIDIO”/ Pd chiede la rimozione : silenzio dal Campidoglio : Gli attivisti di CitizenGo in occasione del quarantennale dell'approvazione della legge sul diritto di aborto, hanno appeso manifesti CHOC per le vie di ROMA(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:51:00 GMT)

'aborto prima causa femminicidio' - campagna shock; A Roma nuova ondata maltempo - paura per alberi pericolanti : 'L' Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo'. E' il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo ...

Roma - manifesto choc contro aborto : "Prima causa femminicidio al mondo" : Roma, manifesto choc contro aborto:"Prima causa femminicidio al mondo" CitizenGO ha affisso una serie di manifesti per le strade della Capitale in vista della 'Marcia per la Vita', in programma sabato 19 maggio. La campagna ha già suscitato numerose polemiche e in molti hanno chiesto l’intervento di Campidoglio e ...

Roma - manifesto choc contro aborto : 'Prima causa femminicidio al mondo' - : CitizenGO ha affisso una serie di manifesti per le strade della Capitale in vista della 'Marcia per la Vita', in programma sabato 19 maggio. La campagna ha già suscitato numerose polemiche e in molti ...

'L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo' : il manifesto scatena la polemica : Una donna incinta tocca il suo pancione e sopra una scritta a caratteri cubitali: "L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo ". Questo cartello è comparso in via Salaria a Roma e fa parte ...

“L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo” : il manifesto scatena la polemica : “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo”: il manifesto scatena la polemica E’ comparso in via Salaria e fa parte della campagna di CitizenGo contro l’interruzione volontaria della gravidanza. Le femministe di RebelNetwork chiedono alla Raggi di rimuoverlo Continua a leggere L'articolo “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo”: il manifesto scatena la polemica proviene da ...

Roma - manifesto choc : “aborto prima causa di femminicidio”/ Ultime notizie : scontri su campagne pro vita : Gli attivisti di CitizenGo in occasione del quarantennale dell'approvazione della legge sul diritto di aborto, hanno appeso manifesti choc per le vie di Roma(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:30:00 GMT)

Manifesti choc a Roma : "L'aborto è la prima causa di femminicidio" : "L'Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo". Questo il manifesto affisso a Roma col quale è partita la campagna di CitizenGO #stopaborto in preparazione della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio nella Capitale. "È in atto il tentativo di censurare e silenziare chi afferma la verità sull'aborto, che sopprime la vita di un bambino e ferisce gravemente quella della donna. Rivendichiamo il diritto di opinione ...

Roma - il manifesto : “L’aborto è la prima causa di femminicidio”. Commissione Commercio : “A breve sarà rimosso” : “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo #stopaborto”. Roma, Via Salaria. Dietro la scritta, che compare sul manifesto in bianco e nero, un pancione abbracciato dalle mani della madre. Promotrice dell’affissione è Citizen Go, associazione spagnola prolife, contro le sedicenti teorie del gender, l’eutanasia e le unioni omosessuali. Ma il manifesto, spiega Andrea Coia, presidente della Commissione ...