La teoria del multiverso all’estremo | non solo le dimensioni parallele esistono | ma

I primi 50 anni della teoria delle stringhe - l’ideatore : “Rivoluzione fatta di dimensioni extra e universi multipli” : È possibile immaginare l’universo come una meravigliosa sinfonia, nascosta nelle pieghe più intime della materia. Ogni suo mattoncino di base, ogni sua particella elementare è in realtà come una corda di violino, minuscola, invisibile anche al più sensibile degli strumenti scientifici, almeno per il momento. E, come un violino produce suoni diversi a seconda del modo in cui è pizzicato, così le vibrazioni di queste minuscole corde sarebbero alla ...

teoria delle stringhe e universi paralleli : Teoria delle stringhe e fisica quantistica Nel campo della fisica quantistica inizia a fare capolino nella storia della scienza agli inizi degli anni '20 del secolo scorso la Teoria quantistica dei ...

teoria delle stringhe e universi paralleli : Teoria delle stringhe, nulla centra con le stringhe delle scarpe e non immaginiamoci una guida per nodi con corde e quant’altro. Questa Teoria si inserisce nella Fisica, in quella parte di fisica che non si tocca con mano ma che si concentra sull’esplorazione dell’universo, e degli universi paralleli possibili. E’ affascinante, non facile, ma da conoscere almeno a spanne. Per lo meno per non fare figuracce immaginando stringhe di scarpa che ...

Genio e promesse mancate - mezzo secolo di teoria delle stringhe : Il fisico italiano Gabriele Veneziano, 'padre' della teoria delle stringhe, durante una lezione universitaria . Muoveva i suoi primi passi mezzo secolo fa una delle più complesse e affascinanti teorie ...

Scienza - il secondo Big Bang : l'ultima teoria sulla fine del mondo - la piccola particella che spazzerà via l'universo : secondo un gruppo di studiosi dell'Università di Harvard, l'universo finirà così come è cominciato, cioè con una grande e potentissima esplosione. Un secondo Big Bang sarà causato da uno stravolgimento delle leggi della fisica in seguito ad una destabilizzazione del bosone di Higgs scoperto dagli sc

La teoria della mente dei bambini piccoli : Cortesia Kaitlin Southworth Tuttavia, poiché i piccoli di quell'età ovviamente non possono spiegare la loro percezione del mondo esterno, alcuni psicologi hanno sollevato dei dubbi che siano in grado ...

Novità sulla teoria dell'espansione dell'universo : Fisici teorici e cosmologi, usando ogni strumento a disposizione, hanno cercato di dedurre la velocità di espansione dell’universo, riscontrando risultati non affini tra loro. Qualche discrepanza nei dati che potrebbe portare, però, a miglioramenti nella conoscenza di questo problema che affascina e tormenta gli studiosi da quasi un secolo. L'espansione dell'universo La teoria dell’espansione dell’universo si porta dietro domande che sono tra le ...

Fisica : 50 anni di teoria delle stringhe : Cinquanta anni fa, nel 1968, un giovane fisico teorico italiano pubblicò un articolo che si sarebbe rivelato di enorme importanza per la Fisica teorica aprendo la strada allo sviluppo dell’affascinante Teoria delle stringhe. Il lavoro firmato da Gabriele Veneziano, oggi uno dei massimi fisici teorici al mondo, proponeva un’elegante formula matematica per descrivere alcune misure realizzate con gli acceleratori su particelle chiamate adroni e ...

