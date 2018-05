La stampa estera bacchetta Salvini e Di Maio | ' La strana coppia che si spacca sull' Europa'

I dubbi della stampa estera : Lega-M5S è l'unico governo possibile : I tempi lunghi della politica italiana sono sotto la lente degli osservatori stranieri: i due non-vincitori, la trincea del Pd, il ruolo del Quirinale, i rischi di una deriva populista per l'Europa. Il Financial Times dà ...

City travolto dal Liverpool - stampa estera celebra impresa reds : Il 4-1 del Barcellona alla Roma al Camp Nou, assieme alla debacle del Manchester City di Pep Guardiola battuto 3-0 dal Liverpool nel derby inglese dei quarti di finale di Champions League, tiene banco sulle prime pagine dei quotidiani del Vecchio Continente, in particolar modo quelli spagnoli e britannici. “Troppo Barcellona per una innocente Roma” titola ‘Marca’ per celebrare la prestazione dei blaugrana. ...

Reporter turca capo stampa estera Italia : ROMA, 1 APR - In un momento particolarmente buio per il mondo dei media in Turchia, la corrispondente turca a Roma per l'agenzia Dogan, Esma Cakir, 38 anni, è stata nominata presidente dell'Associazione della stampa estera in Italia che raggruppa 54 Paesi ...

Reporter turca capo stampa estera Italia : ANSA, - ROMA, 1 APR - In un momento particolarmente buio per il mondo dei media in Turchia, la corrispondente turca a Roma per l'agenzia Dogan, Esma Cakir, 38 anni, è stata nominata presidente dell'Associazione della stampa estera in Italia che raggruppa 54 Paesi ...

Associazione stampa estera - dopo 20 anni di nuovo una donna presidente : eletta la giornalista turca Esma Cakir : Per la prima volta dopo quasi 20 anni, è stata eletta una donna alla guida dell’Associazione Stampa Estera: è la 38enne giornalista turca, Esma Cakir. Corrispondente in Italia delle agenzie di Stampa turche Dha e ntv, da nove anni è socia dell’Associazione e ha già fatto parte del consiglio direttivo per due volte. “Da donna, da presidente, mi auguro di poter continuare ancora di più il percorso che ha portato l’Associazione della ...

Governo - i giornalisti della stampa estera : “Salvini e Di Maio? Preoccupano l’Europa” - “No spaventano solo i burocrati” : Mentre in Europa Pierre Moscovici smentisce Padoan nella sede romana della stampa estera si sono le conferenze stampa di Luigi Di Maio (ieri) e di Matteo Salvini oggi. Le opinioni dei corrispondenti dei media stranieri sui due leader sono diverse: “Salvini è stato molto diretto nelle sue risposte, mentre Di Maio è stato molto più cauto, come un giocatore di poker che non fa vedere le sue carte” afferma Philip Willan, presidente della ...

Salvini alla stampa estera : ‘Escluso il Pd tutto è possibile’ Video : Matteo #Salvini ha tenuto una lunga conferenza stampa questo pomeriggio, 14 marzo, nella sede romana della #stampa estera. Il leader della Lega e del centrodestra, incalzato dalle domande dei giornalisti provenienti da tutto il mondo, ha risposto a diverse domande, illustrando la sua posizione politica sui temi nazionali e internazionali. Per prima cosa, naturalmente, si è discusso della formazione del nuovo governo, sul quale Salvini al momento ...

Di Maio a stampa estera 'No governo istituzionale. Voto non ci spaventa. Padoan avvelena i pozzi' : Poi l'affondo contro il ministro dell'Economia: 'Irresponsabile il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che oggi a Bruxelles ha risposto 'non so' sul pericolo di instabilità. Quasi una ...

Di Maio alla stampa estera : no a governo istituzionale o di tutti : Infine una stoccata al ministro dell'Economia uscente: Padoan è irresponsabile, avvelena i pozzi. "Le nostre misure economiche saranno sempre ispirate alla stabilità del Paese: non vogliamo ...

La stampa estera celebra l'impresa della Juve : l'impresa della Juventus a Wembley trova ampio spazio sulla stampa internazionale che celebra l'impresa dei bianconeri. 'Via in 169 secondi' , il titolo del Times , con riferimento al tempo trascorso ...