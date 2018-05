La serie di Outlast supera quota 15 milioni di unità piazzate

eurogamer

#Outlast: la serie ha venduto più di 15 milioni di unità. - Eurogamer_it : #Outlast: la serie ha venduto più di 15 milioni di unità.

(Di martedì 15 maggio 2018) In un'intervista con GamesIndustry, il CEO di Red Barrels, Philippe Morin, ha rivelato che ladiha venduto in totale 15di. Come sostiene Morin, Red Barrels ha incassato 64di dollari di entrate dalle vendite, ovvero 45di dollari dopo che i distributori hanno preso la loro parte.Il primocostava $ 19,99 e per realizzarlo, in versione PC e PS4, sono serviti $ 1,42 costava invece $ 29,99 ed è stato realizzato con circa $ 7.I due titoli hanno ricevuto buone recensioni, anche se alcuni fan hanno criticato il sequel per non essere così spaventoso come il titolo originale.Read more…