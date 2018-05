La Rustica calcio Prom | Panno e il bilancio dell’annata

La Rustica calcio (Prom) : Panno - ecco perché quella maglia : Roma – Il La Rustica si accomiata dai suoi tifosi con un pareggio interno. Nell’ultimo match casalingo stagionale, la squadra di mister Fabio Panno impatta 1-1 contro l’Atletico Morena. “Un pareggio abbastanza giusto, anche se non abbiamo offerto una prestazione brillante – spiega Panno –. L’Atletico Morena è passato in vantaggio a metà ripresa e poteva anche raddoppiare. Noi potevamo pareggiare anche prima del fantastico gol con cui ...

La Rustica calcio (Prom) : De Filippo - si lotta : Roma – Il La Rustica arriva a pochi minuti da un colpaccio sul campo dell’Atletico 2000, formazione in piena lotta per la salvezza. La squadra di mister Fabio Panno è stata raggiunta sul 2-2 nella parte finale del match, chiudendo anche in inferiorità numerica. “Abbiamo fatto un buon primo tempo – commenta l’esterno difensivo classe 1998 Elia De Filippo –. Siamo andati in vantaggio prima con Gubinelli e poi, dopo il pari dei padroni ...