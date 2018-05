La rivelazione shock di Francesco Monte | Non ho mai amato Paola Di Benedetto Dopo

Grande Fratello 2018 - la rottura di Francesco Monte e Paola Di Benedetto : la rivelazione shock di Matteo Gentili : Striscia la Notizia smaschera gli accordi tra Francesco, Paola e Matteo, il fuorionda con le parole del calciatore.

rivelazione shock di Al Bano : è una farsa? Barbara D'Urso senza parole : Da un po' di tempo a questa parte, ormai, non si fa altro che parlare dell'intrigante triangolo amoroso che vede come protagonisti il famoso cantante di Cellino San Marco Al Bano Carrisi, la sua ex moglie Romina Power e la sua ex compagna Loredana Lecciso.-- Diverso tempo fa, Loredana e Al Bano annunciarono pubblicamente la loro separazione definitiva. Dopo una storia di 16 anni circa, il loro amore pare sia giunto al capolinea. Una volta ...

GF15 - Alberto picchiato da Luigi : la rivelazione shock ad Aida : In moltissimi, tra i telespettatori del Grande Fratello 15, lamentano nelle ultime ore le molteplici scene di violenza fisica e verbale registratesi durante il daytime del reality-show. Ecco le ultime dichiarazioni shock rilasciate dal 'Tarzan di Viterbo' ai microfoni della casa più spiata d'Italia. Alberto e la confessione shock: nella casa del 'GF' regna la violenza fisica e verbale Nel corso degli ultimi giorni, è spopolata online la vicenda ...

Grande Fratello : rivelazione shock su un concorrente : Questa quindicesima edizione del Grande Fratello sta regalando importanti colpi di scena. Al timone del programma, per la quarta volta, vi è Barbara D'Urso nota per essere impegnata su due fronti televisivi come Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il pubblico più giovane ignora che la Carmelita nazionale, prima di essere una conduttrice, recitava nelle fiction di successo come la Dottoressa Giò ed Orgoglio. Per questa sua nuova avventura ha scelto due ...

Emanuela Orlandi rivelazione shock fratello : video verità in un fascicolo : l giornalista e scrittore italiano Andrea Purgatori si è occupato in una nuova puntata di Atlantide di uno dei casi più misteriosi della cronaca italiana e sul quale ancora oggi, nonostante il passare degli anni, non si riesce a fare luce: la scomparsa di Emanuela Orlandi, la 15enne figlia di un dipendente del Vaticano, sparita nel nulla il 22 giugno del 1983. Nella puntata, andata in onda mercoledì 18 aprile, Purgatori ha ripercorso la ...

Barrichello - rivelazione shock : “Due mesi fa operato per un tumore” : Barrichello, rivelazione shock: “Due mesi fa operato per un tumore” Barrichello, rivelazione shock: “Due mesi fa operato per un tumore” Continua a leggere

F1 - Barrichello - rivelazione shock 'Miracolato - ho sconfitto un tumore al collo' : RIO DE JANEIRO - 'Sono vivo per miracolo, ho avuto un tumore benigno al collo'. Ora che il peggio è passato, l'ex ferrarista Rubens Barrichello si racconta ai microfoni della tv brasiliana 'Globo tv', ...

Franco Terlizzi - Cannagate all'Isola dei Famosi/ rivelazione shock a Striscia la Notizia sul capo autore e... : Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: Valerio Staffelli intervista Franco Terlizzi sul caso canna-gate. A sua detta, altri naufraghi appoggiavano Eva Henger e la sua denuncia.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:25:00 GMT)

Bianca Atzei cotta di Nino Formicola?/"Ci ha provato all'Isola dei Famosi" : rivelazione shock a Casa Signorini : Bianca Atzei cotta di Nino Formicola all'Isola dei Famosi? Scoop a Casa Signorini, Eva Henger svela: "A lei piacciono gli uomini più grandi, lui però..."(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:50:00 GMT)

Priscilla Presley : "Elvis si è tolto la vita. Sapeva cosa faceva". La rivelazione shock dell'ex moglie : Elvis Presley è morto all'età di 42 anni per un attacco di cuore provocato dall'abuso di droghe. Secondo l'ex moglie, Priscilla, non si è trattato tuttavia di un caso: il Re del Rock and Roll si sarebbe consapevolmente tolto la vita. La donna, oggi 72enne, lo ha dichiarato in un nuovo documentario targato Hbo, Elvis Presley: The Searcher, che ripercorre la vita di The King e andrà in onda negli Stati Uniti sabato 14 ...