‘La notte del Maestro’ | calcio ma non solo a San Siro | prevista nell’intervallo

(Di martedì 15 maggio 2018) A bordocampo per Sky Sport ci sarà un commentatore d’eccezione: Alessandro Cattelan. Durante l’intervallo si esibiranno i Soul System, vincitori di X-Factor 2016 A meno di una settimana da Ladel Maestro cresce l’attesa per il match di addio di Andrea Pirlo. Saranno tantissimi i giocatori che lunedì 21 maggio allo Stadio Meazza renderanno omaggio ad uno dei calciatori più forti di sempre. Ma non sarà una serata di. Sono previste, infatti, una serie di iniziative collaterali organizzate in collaborazione con i media partner dell’evento. Sky Sport dedicherà un’ampia copertura all’evento con la diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Supera partire dalle ore 20. Insieme al telecronista Marco Cattaneo, moderatore lo scorso aprile della conferenza stampa de “Ladel Maestro”, ci sarà un commentatore speciale: Alessandro Cattelan. Il presentatore di EPCC e ...