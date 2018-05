La Lega avverte Di Maio | Non si può essere moderati per fare la rivoluzione

Confindustria avverte Lega-M5s : "Ma non tocchino il Jobs act" : ...all'economia ma ora è presto per dirlo - ha detto a margine dell'inaugurazione della sede di Confindustria Moda - bisognerebbe entrare nel merito dei programmi e capire gli effetti sull' economia ...

L'Ue avverte Lega e M5S su migranti e debito : ... 'Speriamo' che col nuovo governo in Italia 'non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria', afferma Dimitris Avramopoulos. E il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis ...

Mattarella cita Einaudi e avverte M5s e Lega : il Colle non è un notaio : Dal passato al presente, la situazione non cambia: sulle caselle più importanti, Interno, Esteri, Economia e Difesa, il capo dello Stato vorrà dire la sua. Insomma, attenti alle scelte, ci sono ...

Mattarella elogia Einaudi e avverte M5S e Lega : nel '53 non ascoltò la Dc e scelse lui il premier : «Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario»....

Nuovo governo - Forza Italia avverte la Lega 'Chiarisca che il centrodestra non si spacca' : ROMA - Mentre il dialogo tra Lega e Movimento Cinque Stelle fa passi avanti, ci si interroga sull'atteggiamento che Forza Italia assumerà nei confronti del Nuovo governo. Silvio Berlusconi è ...

Mattarella avverte Lega e Cinque Stelle : “Sottrarsi a narrativa sovranista” : Il governo giallo-verde, o grillo-leghista, è ancora in embrione. Ma Sergio Mattarella già pianta alcuni paletti che la futura alleanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non potrà comunque superare. In un discorso pronunciato a Badia Fiesolana, all’apertura della conferenza “The State of the Union 2018”, il Presidente ha ricordato stamane che l’Eu...

L'amministratore deLegato di Tim Amos Genish avverte Vivendi e Elliott : "Stop alla telenovela il prima possibile" : Un appello ai due contendenti per porre finire alla "telenovela" il prima possibile. Dalle colonne del Sole 24 ore è L'amministratore delegato di Tim, Amos Genish, ad avvertire Vivendi, primo azionista del gruppo telefonico, ed Eliott, che preme un cambio alla guida della società, del fatto che un "conflitto prolungato" tra gli azionisti è "molto rischioso e dannoso".Il riferimento è agli scontri degli ultimi giorni, ...

Di Maio avverte : “Una settimana e spengo il forno con la Lega” : Una settimana, su per giù. È quanto Luigi Di Maio è disposto a concedere ancora a Matteo Salvini. Una tagliola temporale che i leader dei 5 Stelle ha l’esigenza di fissare per rendere più credibile la sua minaccia: «Aspettiamo che Casellati consumi il suo mandato, poi se Salvini non rompe con Berlusconi, spegniamo il forno della Lega». Una settiman...

Di Maio avverte Lega - Salvini : "Vuole Pd? Faccia pure" : "La politica dei forni - sottolinea - non ci interessa. La Lega non è il Pd. Se di Maio ha le idee confuse, problema suo. Per noi l'unica strada possibile è un governo centrodestra-5stelle". Poi ...

La Lega avverte Di Maio : 'Con i veti su Berlusconi si torna al voto' : 'Se questa politica dei veti di M5S va avanti, l'unica soluzione è tornare al voto ma intanto magari i problemi dell'Italia peggiorano. M5S deve capire che il centrodestra si è presentato alle ...