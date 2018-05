La giornalista a tu per tu con la morte | i cecchini israeliani la prendono di mira prima

Shane Bauer - la vita pericolosa di un giornalista sotto copertura : “Mi piace immergermi in mondi che di solito non frequento. Anche se spesso si tratta di mondi difficili e sgradevoli. È una sfida”, dice il giornalista statunitense. Leggi

“Non avete idea…”. Incubo senza fine per Nadia Toffa : gli aggiornamenti sulla salute della giornalista : Ogni volta che si trova costretta a dare forfait a qualche trasmissione gli spettatori si preoccupano subito che la situazione possa essere precipitata di nuovo. Da quando Nadia Toffa ha rivelato i suoi problemi di salute e la battaglia che sta affrontando contro un tumore, le sue assenze non passano più inosservate al pubblico. L’ultima risale a domenica 6 maggio, quando era andata in onda una puntata de Le Iene senza il volto ...

[Il commento] Per Papa Francesco il miglior giornalista è San Giuseppe. "I poveri devono dettare la vostra agenda" : Alla vigilia delle grandi manovre per rinnovare la presenza della stampa cattolica in Italia Papa Francesco ha scelto la ricorrenza dei 50 anni di fondazione del quotidiano "Avvenire" per dire la sua ...

Chi è Dawit Isaak - giornalista eritreo-svedese di cui si sono perse le tracce per 12 anni : ... nel giorno in cui si celebra nel mondo la libertà di stampa assume un significato particolarmente forte', è stato il commento di Arnaud Froger, capo del Desk Africa di Reporter Senza Frontiere, ...

Afghanistan : nel doppio attacco suicida muore il grande fotogiornalista che raccontava al mondo un paese senza più speranza : Negli ultimi 15 anni sono morti più di 1000 giornalisti nel mondo. via The Guardian Nelle ultime settimane, l'Afghanistan è stato al centro di una serie di attacchi. Qualche giorno fa sono state ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Iscrizioni riaperte fino al 20 maggio. Come diventare un giornalista : Le numerose richieste di aspiranti giornalisti pervenuteci dopo il 20 aprile, ci hanno spinto a riaprire le Iscrizioni per il “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il termine ultimo (e tassativo) diventa così quello del 20 maggio 2018. Il corso si propone di porre delle solide e durature fondamenta per coloro che vogliano intraprendere la carriera giornalistica in ogni sua forma: web, cartaceo ed inviato sul campo. Grazie a ...

KATE MIDDLETON 7 ORE DOPO IL PARTO/ Lei è perfetta e voi? La foto della giornalista Nina Warhurst virale : KATE MIDDLETON in forma perfetta a 7 ore dal PARTO: le mamme inglesi accettano la sfida e pubblicano sui social le loro foto DOPO il PARTO e rispondono con ironia.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:35:00 GMT)

Roberto Spada : 'Mi vergogno per la testata al giornalista - ho visto tutto nero' : 'Mi vergogno di quello che è successo. Chiedo scusa a tutti i giornalisti, ma di quei momenti non ricordo più nulla, ho visto tutto nero'. È quanto ha affermato in aula Roberto Spada sentito nell'...

Roberto Spada : «Chiedo scusa per la testata al giornalista - ho visto tutto nero» Video : «Mi sono rivisto nel Video e non mi sono riconosciuto» ha detto in aula nel processo che lo vede accusato di violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso per l'aggrassione a Ostia al cronista Rai Daniele Piervincenzi

Ergastolo per Peter Madsen : inventore del sottomarino Nautilus - uccise la giornalista Kim Wall : La condanna emessa da un tribunale di Copenaghen: Madsen uccise la giornalista Kim Wall poi fece a pezzi il suo corpo e lo gettò in mare.Continua a leggere

DANIMARCA - PETER MADSEN : ERGASTOLO PER OMICIDIO KIM WALL SUL NAUTILUS/ Smembrò giornalista sul sottomarino : PETER MADSEN, ERGASTOLO a inventore del sottomarino NAUTILUS: uccise e tagliò a pezzi la giornalista Kim WALL. "Crimine bestiale, merita reclusione a vita", ha deliberato la Corte danese.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:30:00 GMT)