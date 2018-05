huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La figlia dello skipper disperso: 'È ancora vivo. Riprendete le ricerche' - ERivetta : RT @HuffPostItalia: La figlia dello skipper disperso: 'È ancora vivo. Riprendete le ricerche' - ENRICOALBERTOG3 : @monti_dino @fattoquotidiano Grillo,grillo KI? E' solo omonima o e' figlia dello strillone giuseppe da Genova? - ASciullo : RT @HuffPostItalia: La figlia dello skipper disperso: 'È ancora vivo. Riprendete le ricerche' -

(Di martedì 15 maggio 2018) Kimberly Rigato Revello ha 17 anni e non si arrende all'idea che il padre, Aldo Revello, il velista di cui si sono per se le tracce lo scorso 2 maggio, sia morto. "So che èle": questo l'appello disperato della ragazza, nata dal precedente rapporto del 53enne con una donna di Soliera, in provincia di Modena. Il messaggio di Kimberly è arrivato dopo i ripetuti appelli dell'attuale moglie di Revello, Rosa Cilano, che ha chiesto più volte che leper trovare il marito e l'amico Antonio riprendano. Si legge su La Gazzetta di Modena:"Mio padre e Antonio hanno un sacco d'esperienza. Non sono improvvisati. Mio padre ha numerosi brevetti da sub oltre che una ventennale esperienza di navigazione e grande passione per il mare: hanno sempre affrontato queste attraversate. E riteniamo che abbiano attivato l'Epirb (il trasmettitore che ...