La fiction Capitano Maria porta sullo schermo anche la fasanese Vinci

IL CAPITANO MARIA - fiction/ Anticipazioni 14 maggio e diretta : il mistero di Annagreca : Il CAPITANO MARIA Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce scopre il mondo nascosto degli hacker grazie a Filippo; MARIA scopre un segreto. Tariq, nonostante la struttura in cui si trova sia sotto sorveglianza, riceve una visita dall’uomo con l’aquilone che aveva disegnato. Un Carabiniere cerca di fermare il misterioso uomo, che però fa fuoco portandosi via il bambino. Filippo porta Luce all’isola che non c’è. MARIA, ...

Vanessa Incontrada è il “capitano Maria” nella nuova fiction di Rai1 : Secondo appuntamento con la serie “Il capitano Maria“, la fiction con Vanessa Incontrada, per la regia di Andrea Porporati, in onda lunedì 14 maggio in prima serata su Rai1. Ritroveremo Maria che indaga sull’attentato. Tutto fa pensare che l’autore sia il vecchio boss Vito Patriarca. Ma il capitano comprende che sotto c’è qualcosa di molto più complesso. Chi è veramente Annagreca Zara, la misteriosa ragazza che è stata determinante ...

“Che rabbia…”. Vanessa Incontrada nella bufera per la fiction ‘Il Capitano Maria’. Ecco perché : Per la gioia dei suoi fan, Vanessa Incontrada è tornata in tv da protagonista con una fiction che, appena iniziata, ha fatto registrate un boom di ascolti. È il ‘Capitano Maria’ e la prima puntata è andata in onda lo scorso 7 maggio e ha fatto ‘il botto’: La prima puntata della serie, in onda su Raiuno, ha fatto il botto: è stata seguita da una media di più di 7 milioni di spettatori con uno share del 28.50%, ...

Scoppia la polemica per la fiction "Il Capitano Maria". Presidi infuriati : "Messaggi diseducativi" : Boom di ascolti. Ma anche di proteste. La prima puntata del "Capitano Maria" ha attirato in tutti i sensi l'attenzione. E oltre agli spettatori che hanno apprezzato la prima puntata della fiction con Vanessa Incontrada, c'è anche chi è rimasto piuttosto perplesso. Tra questi Alessandro Turchi, presidente dell'associazione Solo Dirigenti. "Esprimo forti perplessità in merito alla fiction "Capitano Maria'. Mi faccio interprete dei sentimenti di ...

Polemica su Il Capitano Maria - la fiction di Rai1 sotto accusa : “La figura del preside presentata in modo negativo” : Neanche il tempo di partire che la nuova fiction con Vanessa Incontrada, Il Capitano Maria, è sotto accusa. A muovere la Polemica contro la serie è Alessandro Turchi, presidente dell’Associazione dei dirigenti scolastici Solo dirigenti. Come riporta Il Giornale di Trani, avrebbe scritto una lettera a Miur, sindacati, dirigenti scolastici ed organi di stampa dicendosi indignato nei riguardi della nuova produzione dell'ammiraglia Rai. Il motivo? ...

Il Capitano Maria - i dirigenti scolastici contro la fiction : "La figura del preside è diseducativa e lesiva" : Scena: i Carabinieri, capeggiati dal loro Capitano, riescono ad entrare in una scuola in cui è stata nascosta una bomba. L'esplosivo è comandato a distanza, e non c'è modo di disinnescarlo. Serve, quindi, effettuare un'evacuazione senza che i terroristi lo scoprano e facciano esplodere l'ordigno prima del previsto. La soluzione c'è: dei sotterranei in disuso da tempo che, però, porterebbero in salvo alunni e docenti. Durante ...

