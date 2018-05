La democrazia è in crisi?

La democrazia diretta di Casaleggio al tempo della crisi di Facebook : Per una strana congiuntura, nel momento in cui Davide Casaleggio era intervistato dal Washington Post, scoppiava lo scandalo Facebook. Il titolo del grande gruppo americano crollava in borsa, con un calo di oltre 20 punti. E nell'America profonda si organizzava la protesta, sotto forma di una class action contro il gigante del web. La Rete, così esaltata nell'intervista del numero uno o due (giudicate voi) del team 5 Stelle, mostrava il ...