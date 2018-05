wired

La custodia che trasforma l'iPhone in un iMac G3

(Di martedì 15 maggio 2018) I fan di vecchia data di Apple non potranno non apprezzare l’ultimo accessorio che il produttore californiano Spigen ha dedicato all’iPhone X di Cupertino: si tratta di Classic C1, unache riveste lo smartphone dandogli l’aspetto di un altro gadget iconico del mondo Apple: il tondeggianteG3, ancora indimenticato dopo quasi 20 anni dall’ingresso sul mercato. L’accessorio si compone di un doppio strato, il più esterno dei quali è caratterizzato dai colori e dalla semitrasparenza che ha contribuito a differenziare i prodotti della gamma G3 dalla concorrenza già alla prima occhiata. Il gadger così protetto si mantiene compatibile con la ricarica wireless, mentre i quattro cuscinetti protettivi innestati all’interno degli spigoli attutiscono anche le cadute più toste. Certo non è la prima volta che un accessorio dedicato ai prodotti Apple si ...