La Cannabis che non ti aspetti | dalla birra alla cioccolata | ecco gli alimenti che la

Primavera in centro : torna Ravenna in Fiore - in piazza anche la Cannabis terapeutica : Arriva la Primavera nei centri storici. Sabato 21 e domenica 22 aprile il mondo del giardinaggio sarà protagonista a Lugo e Ravenna con mostre mercato dedicate al verde, tra arredi complementi. A Lugo sotto il Pavaglione la terza edizione del Garden Festival organizzata dal ...

Cannabis light? L’importante è che si venda : Chiunque si occupa di Cannabis ha la quasi certezza che il consumo nel corso degli ultimi venti anni abbia preso la strada dell’assimilazione alle leggi che regolano qualsiasi mercato di prodotti di ampia diffusione come potrebbe essere il mercato della moda o delle biciclette. A nulla sono valsi gli sforzi degli Stati che hanno cercato di terrorizzare il consumatore di Cannabis o chi vi approcciava da neofita alimentando curiose quanto false ...

Droghe - Della Vedova : “Superare il proibizionismo. Cannabis? Legalizzerei anche quella non medica” : “Il proibizionismo ha fallito. Qualsiasi parametro consideriamo in termini di impatto sociale vediamo che c’è un fallimento rispetto alle sue promesse e premesse. E’ una politica che dovremmo lasciare al passato e superare con una politica diversa, pragmatica, che distingua il trattamento delle varie sostanze”. Queste le parole del Sottosegretario agli Affari esteri Benedetto Della Vedova dopo aver partecipato al quinto ...

Cannabis : anche Guè Pequeno lancia il suo brand di marijuana ? : Il rapporto tra rap e marijuana è sempre stato a dir poco intenso ed interconnesso: la pianta più fumata al mondo è infatti, da sempre, raccontata e descritta nei testi di tantissimi tra gli artisti hip hop più conosciuti e rappresentativi, in Italia come nel resto del mondo. Va da sé che dopo il recente boom del neonato mercato della Cannabis, i rapper siano diventati i testimonial per eccellenza di questa nuova, ma già florida ...

Niente banche - l’industria della Cannabis fiorisce con le criptovalute : (Foto: Christopher Furlong/Getty Images) Lo scorso gennaio la California è diventata l’ottavo Stato americano a legalizzare la cannabis per uso ricreativo. Prima Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon e stato di Washington hanno fatto lo stesso, mentre in numerosi altri Stati come l’Arizona la cannabis è legale esclusivamente per uso terapeutico. Quella della marijuana è una realtà molto forte negli Stati Uniti, un’industria che ...

Cannabis legale - è davvero permessa la vendita in tabaccheria? : Tutto è iniziato con Easy Joint, una piccola azienda che vendeva in rete infiorescenze di canapa light, perfettamente legali perché contenenti meno dello 0,6% di Thc. Poi sono arrivati gli smartshop, i grow shop – negozi dedicati alla vendita di tutti i derivati della canapa – che hanno iniziato a spuntare come funghi su tutta la penisola. E quindi i tabaccai, in molti dei quali oggi (almeno a Roma) sono disponibili piccoli sacchettini di ...

Cannabis terapeutica - Mattarella dà la grazia a 63enne con l’Hiv che coltivava canapa per usarla contro il dolore : Aveva deciso di coltivare da solo le sue piante di canapa per avere a disposizione quella Cannabis che era l’unica forma di sollievo per i dolori provocati dalle sue malattie. Ma il 28 aprile 2017 il 63enne di Trento era stato condannato definitivamente per coltivazione di marijuana. Poco meno di un anno dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha concesso la grazia. “Credo che abbia fatto un grande atto che ha più di un ...

Cannabis light - oggi anche nelle tabaccherie romane : In alcune tabaccherie della capitale sono da alcuni giorni in vendita i pacchetti di Cannabis light, con un prezzo che oscilla tra i 20 e i 40 euro