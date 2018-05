La Borsa di Tokyo chiude in ribasso | l' indice Nikkei a -0 | 21%

Borsa : Tokyo chiude in lieve calo - -0 - 21% : ANSA, - Tokyo, 15 MAG - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in lieve calo con gli investitori che guardano ai negoziati commerciali commerciali tra Pechino e Washington, mentre si consolidano ...

Borsa - Tokyo apre invariata - +0 - 08% - : ANSA, - Tokyo, 15 MAG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi poco variata con gli investitori che guardano ai negoziati commerciali commerciali tra Pechino e Washington, e sempre dalla Cina sono attesi ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 21% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,21% – La Borsa di Tokyo chiude in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 22.818,02 punti, con una perdita di 47,84 punti, pari allo 0,21 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.889,47 punti, salendo un minuto dopo fino a 22.912,06 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo verso la ...

Borsa - Tokyo apre invariata - +0 - 08% - : ANSA, - Tokyo, 15 MAG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi poco variata con gli investitori che guardano ai negoziati commerciali commerciali tra Pechino e Washington, e sempre dalla Cina sono attesi ...

Borsa - Tokyo apre invariata - +0 - 08% - : ANSA, - Tokyo, 15 MAG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi poco variata con gli investitori che guardano ai negoziati commerciali commerciali tra Pechino e Washington, e sempre dalla Cina sono attesi ...

Borsa. Tokyo apre inviara a +0 - 08% : 03.21 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi poco variata, con gli investitori che guardano ai negoziati commerciali tra Pechino e Washington, e sempre dalla Cina sono attesi i dati sulla produzione industriale. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,08%, a quota 22.883,77. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 109,70, e sull'euro a 130,90.

Borsa Tokyo - chiusura positiva. Nikkei-225 +0 - 47% : Roma, 14 mag. , askanews, chiusura positiva alla Borsa di Tokyo, sostenuta dall'indebolimento dello yen e dai risultati societari. L'indice Nikkei 225 ha archiviato la terza seduta consecutiva al ...

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 47% : ANSA, - Tokyo, 14 MAG - La Borsa di Tokyo chiude la prima seduta della settimana col segno più, trainata dal buon andamento della stagione delle trimestrali e il progressivo indebolimento dello yen. ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +0 - 47% a 22.865 punti : La Borsa di Tokyo chiude la prima seduta della settimana col segno più, trainata dal buon andamento della stagione delle trimestrali e dal progressivo indebolimento dello yen. Alla fine delle ...

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 47% : ANSA, - Tokyo, 14 MAG - La Borsa di Tokyo chiude la prima seduta della settimana col segno più, trainata dal buon andamento della stagione delle trimestrali e il progressivo indebolimento dello yen. ...

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 47% : La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, Nikkei guadagna 0,47% – La Borsa di Tokyo ha chiuso all’inizio della settimana in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.865,86 punti, con un guadagno di 107,38 punti, pari allo 0,47 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.795,30 punti, scendendo 2 minuti dopo fino a 22.683,64 punti, il ...

Borsa - Tokyo apre in lieve calo - -0 - 24% - : ANSA, - Tokyo, 14 MAG - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, con gli investitori che guardano alle reazione in Malesia dopo la storica elezione del nuovo ...

Borsa - Tokyo apre in lieve calo - -0 - 24% - : ANSA, - Tokyo, 14 MAG - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, con gli investitori che guardano alle reazione in Malesia dopo la storica elezione del nuovo ...

Borsa - Tokyo perde lo 0 - 24% in apertura : 03.49 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, con gli investitori che guardano alle reazione in Malesia dopo la storica elezione del nuovo premier Mahathir e in attesa dei dati sui consumi negli Stati Uniti e la produzione industriale in Cina. Il Nikkei cede lo 0,24%, a quota 22.703,22 con una perdita di 55 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza sul dollaro a un livello di 109,40 e sull'euro ...