Kylie Jenner | la star ha appena messo fine ai rumors sulla paternità di Stormi

Kylie Jenner : il bodyguard ha risposto ai gossip secondo cui sarebbe il vero padre di Stormi : L'ultima teoria dal web The post Kylie Jenner: il bodyguard ha risposto ai gossip secondo cui sarebbe il vero padre di Stormi appeared first on News Mtv Italia.

Hailey Baldwin : Kendall Jenner ha confessato di aver rubato l’amica alla sorella Kylie : Una volta era la BFF della sorella minore The post Hailey Baldwin: Kendall Jenner ha confessato di aver rubato l’amica alla sorella Kylie appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : Travis Scott ha intenzione di spendere un sacco di soldi per la prima Festa della Mamma della fidanzata : Grandi piani The post Kylie Jenner: Travis Scott ha intenzione di spendere un sacco di soldi per la prima Festa della Mamma della fidanzata appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian : ha violato la regola numero uno del Met Gala con Kylie Jenner e Ariana Grande : Ops! The post Kim Kardashian: ha violato la regola numero uno del Met Gala con Kylie Jenner e Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Instagram - quanto vale Kylie Jenner? : 108 milioni di follower su Instagram. Una media di tre milioni di like e 50mila commenti a ogni post. Da quando è diventata mamma, Kylie Jenner è più potente che mai sui social. A soli vent’anni, infatti, ha conquistato l’attenzione di tutto il mondo raccontando la sua vita su Instagram, attraverso un profilo che cresce e si sviluppa giorno dopo giorno. LEGGI ANCHEIl bikini post gravidanza di Kylie Jenner Secondo la società di ...

Il bikini post gravidanza di Kylie Jenner : Kylie Jenner dopo poco più di tre mesi dalla gravidanza (la sua Stormie è nata il 1 febbraio), si regala una vacanza con il rapper fidanzato Travis Scott a Turks & Caicos ed è l’occasione per mostrare un fisico perfetto. Prima in spiaggia, poi sulla tavola del paddleboard dove la star di Keeping Up with the Kardashians, 20 anni, si è messa in posa per due scatti che gli instagrammer hanno decisamente apprezzato. In vacanza sulle ...

Kylie Jenner : il bodyguard è il vero padre di Stormi? La teoria LOL che ha fatto sorridere anche la star : Chi non vorrebbe una guardia del corpo così The post Kylie Jenner: il bodyguard è il vero padre di Stormi? La teoria LOL che ha fatto sorridere anche la star appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner aveva in mente un altro nome per la figlia - ma ecco perché ha scelto Stormi : ecco com'è nata la scelta di chiamarla Stormi The post Kylie Jenner aveva in mente un altro nome per la figlia, ma ecco perché ha scelto Stormi appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : per il compleanno di Travis Scott ha affittato una montagna russa perché lui non c’era mai stato : E aspetta di vedere la torta! The post Kylie Jenner: per il compleanno di Travis Scott ha affittato una montagna russa perché lui non c’era mai stato appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : Travis Scott ha speso una cifra incredibile per la prima festa in famiglia di Stormi : In casa Kardashian Jenner ogni evento è organizzato in grande stile e Travis Scott non ha voluto essere da meno. Il fidanzato di Kylie Jenner e papà di baby Stormi ha organizzato un party per presentare ufficialmente la figlia alla sua famiglia e non ha badato a spese. [arc id=”30ff9308-68b5-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Travis ha fatto preparare per la festa sei sculture floreali: orchidee, rose e ortensie che formano delle nuvole con ...

Kylie Jenner : le foto di Stormi addormentata ti faranno sciogliere : È ufficiale: Stormi è la dolcezza fatta persona! [arc id=”98aa1028-e8e5-4ce0-8e68-d6bcc465432a”] Kylie Jenner e Travis Scott hanno accolto la piccola lo scorso primo febbraio e pian piano stanno arrivando tante immagini di queste prime settimane di vita. Il ritratto di famiglia postato a Pasqua, il primo selfie mamma e figlia e adesso due adorabili immagini di una Stormi addormentata nella culla durante una passeggiata con ...

Kylie Jenner : la star ha fatto il test per dimostrare che Tyga non è il padre di Stormi : Kylie Jenner non sarebbe stata colta di sorpresa quando Tyga le ha chiesto un test del DNA per dimostrare di chi fosse davvero figlia la piccola Stormi. [arc id=”d6c96712-43fd-4531-8e4a-d3d07e8f3f0e”] La star ha accolto la primogenita lo scorso primo febbraio e avrebbe acconsentito a fare il test di paternità voluto dall’ex, ma gli avrebbe chiesto qualcosa in cambio: il silenzio assoluto sulla faccenda se non fosse risultato ...

Kylie Jenner : ora è bionda platino perché vuole essere una 'hot mum' : In Ex On The Beach: Body SOS , scopri tutto sullo show , , ogni mercoledì alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV Vicky aiuta i protagonisti del nuovo show a ritrovare la forma ...

Kylie Jenner : ecco com'è tornata in forma dopo aver partorito Stormi : Con l'aiuto di una squadra di personal trainer, ogni mercoledì alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV aiuta i protagonisti del nuovo show a ritrovare la forma fisica ideale e la ...