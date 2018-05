Juventus | ecco la nuova maglia Home della stagione 2018 19 FOTO

Calciomercato Juventus - ecco l’offerta per strappare Morata al Chelsea : Calciomercato Juventus – Doppietta per la Juventus che si è aggiudicata campionato e Coppa Italia, adesso il pensiero della dirigenza bianconera è già rivolto alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare una rosa già fortissima. Previsti diversi cambiamenti in attacco, il primo potrebbe riguardare l’attaccante Mandzukic, ormai indirizzato all’addio, per questo motivo la Juventus si sta muovendo con ...

Juventus - mega rivoluzione per tenere Allegri : ecco i nomi Video : La Juventus è riuscita a conquistare il suo settimo scudetto di fila, un risultato storico, considerando anche che è il quarto double consecutivo. Il club bianconero sta facendo la storia del calcio italiano anche grazie al suo tecnico Massimiliano Allegri. Il futuro di quest'ultimo, però, è ancora assai incerto, dal momento che su di lui ci sono vari club della Premier League, in particolare l'Arsenal che sarebbe pronto a ricoprirlo d'oro. ...

Champions 2018-19 : ecco chi è già ai gironi. Juventus in prima fascia : La regina d'Europa 2017-18 non c'è ancora - appuntamento il 26 maggio a Kiev, dove Real Madrid e Liverpool si giocheranno la finale -, ma intanto comincia a prendere forma la Champions League della ...

Juventus - ora si pensa al mercato. Ecco le prime mosse : Conquistato il settimo Tricolore consecutivo, i bianconeri guardano già al futuro: Allegri dovrebbe rimanere, ma chiede un ricambio. I nomi più caldi sono quelli di Emre Can e Morata

Juventus-Verona anticipata - ecco data ed orario della festa scudetto : Juventus-Verona anticipata – La Juventus si è laureata campione d’Italia, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella gara di campionato contro la Roma per conquistare matematicamente il settimo scudetto consecutivo, subito dopo il match delirio nello spogliatoio ma la vera festa è prevista per la gara di campionato contro il Verona. La decisione è stata quella di anticipare il match, la gara inizialmente era ...

Juventus - la marcia verso lo Scudetto : ecco le partite chiave : La stagione della Juventus è stata entusiasmante, come ormai accade da sette anni, anche se questa volta è stata più dura del solito vincere il tricolore. I bianconeri non sono partiti con il piede ...

Roma-Juventus 0-0 - bianconeri campioni d’Italia per la settima volta consecutiva I gol più belli|La festa Ecco perché ha vinto (di nuovo) : Con una giornata di anticipo la squadra di Allegri si aggiudica il tricolore. Il pareggio dell’Olimpico a reti bianche dà il via alla festa

Calciomercato Juventus - Higuain verso l'addio : ecco l'erede Video : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; stando a quanto riporta la nota testata Sportmediaset, la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di sacrificare uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain e la scelta sarebbe ricaduta sull'ex attaccante del Napoli, dal momento che nessuna squadra sembra disposta a pagare centoventi milioni di euro per assicurarsi le prestazioni della Joya. Il cartellino di Gonzalo ...

Calciomercato Juventus - ecco l’innesto ‘alla Pogba’ : blitz bianconero : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara a festeggiare lo scudetto, nella gara di domani contro la Roma può arrivare la matematica ma la società si muove per la prossima stagione ed anche per il futuro, in particolar modo nelle ultime ore chiusa una trattativa, è fatta per il ‘nuovo Pogba’. Secondo quanto riporta gazzamercato.it si tratta di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di origine ghanese ma di passaporto ...

Roma-Juventus streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Roma-Juventus streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Continua il programma della 37^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo importante gara tra Roma e Juventus, i bianconeri possono festeggiare lo scudetto, i giallorossi per la qualificazione Champions. Nel match di Serie A si affronteranno Roma e Juventus in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda ...

Juventus - procedimento contro Buffon : ecco cosa rischia il portiere : La Uefa ha aperto due procedimenti contro Buffon, in particolar modo nel mirino sono finite le proteste contro l’arbitro Oliver e le dichiarazioni pesantissime post-partita. Ma cosa rischia il portiere della Juventus? Secondo l’articolo 15 del codice di regolamento disciplinare l’estremo difensore rischia dalle 2 alle 4 giornate di squalifica, ma ritirandosi, non le sconterà mai. Il discorso invece è diverso per quanto riguarda ...

Higuain-Dybala - cessione eccellente per la Juventus?/ Uno dei due attaccanti potrebbe partire : ecco perchè : La Juventus potrebbe sacrificare uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain a fine stagione. Il maggiore indiziato sarebbe l'ex attaccante del Napoli che ha una valutazione di 50 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:41:00 GMT)

Juventus - la gioia di Bernardeschi : ecco il suo bellissimo messaggio : Ieri sera, la Juve ha vissuto una serata magica e ha conquistato la sua tredicesima Coppa Italia. I bianconeri hanno letteralmente spazzato via il Milan imponendosi per 4-0 grazie alla doppietta di Medhi Benatia, Douglas Costa e all'autorete rossonera. La Juventus al triplice fischio si è goduta la festa e ha potuto gioire insieme al suo popolo che è giunto numerosissimo a Roma. Poi i festeggiamenti sono proseguiti negli spogliatoi e anche sui ...