Juventus | contro il Verona la nuova maglia della stagione 2018-19

I tifosi della Juventus contro quelli del Napoli : "Lo Scudetto? Immagina - puoi" : La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto lo Scudetto ma ha dovuto faticare e non poco per piegare la resistenza del Napoli di Maurizio Sarri che con 88 punti ha stabilito il record di punti in ...

Juventus - Chiellini contro Napoli : “Hanno esultato presto - zitti”/ Video - Pinsoglio : coro sfottò e dito medio : Juventus, Chiellini contro Napoli: “Hanno esultato presto, ora stiano zitti”. Video, il terzo portiere Pinsoglio nella bufera: coro sfottò e dito medio, i tifosi napoletani lo attaccano(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:02:00 GMT)

Juventus campione d'Italia se/ Risultati contro Roma : scudetto questa sera? Bianconeri e Napoli al via! : La Juventus è ormai ad un passo dal settimo scudetto consecutivo: con due giornate ancora da disputare i Bianconeri potrebbero anche perdere sempre e festeggiare con la differenza reti(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:15:00 GMT)

Juventus - contro la Roma torna Higuain ma ora attenti al Psg : 1 di 3 Successiva TORINO - I veri gol scudetto li ha già segnati il 1° dicembre e il 28 aprile. Anche per questo, però, Gonzalo Higuain vuole firmare pure la rete che certificherà aritmeticamente il ...

Roma - contro la Juventus in palio lo scudetto e il terzo posto : Il brindisi, fuori programma, dopo cena: la Roma, prima di scendere in campo stasera contro la Juve, è di nuovo in Champions. A spingerla, e direttamente per il 2° campionato consecutivo, è Spalletti,...

Juventus - procedimento contro Buffon : ecco cosa rischia il portiere : La Uefa ha aperto due procedimenti contro Buffon, in particolar modo nel mirino sono finite le proteste contro l’arbitro Oliver e le dichiarazioni pesantissime post-partita. Ma cosa rischia il portiere della Juventus? Secondo l’articolo 15 del codice di regolamento disciplinare l’estremo difensore rischia dalle 2 alle 4 giornate di squalifica, ma ritirandosi, non le sconterà mai. Il discorso invece è diverso per quanto riguarda ...

Roma - la nuova maglia 2018-2019/ Foto - l’esordio contro la Juventus - è ispirata agli antichi romani : Roma, la nuova maglia 2018-2019, Foto, l’esordio contro la Juventus: è ispirata agli antichi Romani. Domenica sera la prima della nuova divisa giallorossa firmata Nike(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:41:00 GMT)

