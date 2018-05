JUVENTUS | BUFFON SI RITIRA | GIOVEDÌ CONFERENZA STAMPA L' agente | “Totti? No | sarà un

JUVENTUS - giovedì conferenza stampa di Buffon : in arrivo un importante annuncio : La Juventus sta ancora festeggiando la vittoria dello scudetto, scudetto per la squadra di Massimiliano Allegri insieme alla Coppa Italia, adesso ultima partita contro il Verona, la gara è stata anticipata a sabato, prevista una grande festa. Nel frattempo tramite un comunicato stampa, il club bianconero ha annunciato che Buffon parlerà in conferenza stampa giovedì 17 maggio all’Allianz Stadium, alle ore 11:30. Nessuna ufficialità al ...

JUVENTUS - NEDVED / "Settimo Scudetto di fila un'impresa straordinaria. Senza Buffon difficile - Allegri resta!" : JUVENTUS, NEDVED: il vicepresidente bianconero parla del settimo Scudetto consecutivo e delle polemiche che hanno portato la squadra a reagire e a trovare la voglia di vincere ancora.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:56:00 GMT)

JUVENTUS - Marotta : “Buffon parlerà con il presidente. Vogliamo due portieri di valore…” : Juventus, Marotta- Intervenuto a “Radio Uno”, nella trasmissione “Radio Anch’io Sport, Beppe Marotta ha anticipato alcune scelte per il futuro. La volontà della società bianconera è quella di continuare con Massimiliano Allegri. Il direttore generale si è detto molto ottimista a riguardo. Poi anticipazioni su Buffon e il nuovo portiere. Bocciato Donnarumma. LE PAROLE DI […] L'articolo Juventus, Marotta: ...

Calciomercato JUVENTUS - colpo a sorpresa : scelto l'erede di Buffon Video : La Juventus sta gia' lavorando con grandissima attenzione per il Calciomercato in entrata ed avrebbe trovato l'erede di Buffon, il quale dovrebbe smettere con il calcio giocato al termine di questa stagione. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di Matteo Perin dal Genoa. Il forte portiere ha ventisei anni ed è sicuramente uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Dopo essere ...

JUVENTUS - cosa farà adesso Buffon? JUVENTUS - Figc o Fifa : Buffon potrebbe far parte di questa struttura, anche se delle tre ipotesi è quella che lo intriga di meno, forse perché tra tutte è quella più smaccatamente politica e il rischio di passare da un ...

JUVENTUS : scudetto e Buffon - feste e addio : TORINO - La festa scudetto della Juventus si sdoppia, anzi si fa in tre. Senza considerare i festeggiamenti privati di squadra, staff, dirigenti e presidente, ci sono almeno tre appuntamenti pubblici ...

JUVENTUS - procedimento contro Buffon : ecco cosa rischia il portiere : La Uefa ha aperto due procedimenti contro Buffon, in particolar modo nel mirino sono finite le proteste contro l’arbitro Oliver e le dichiarazioni pesantissime post-partita. Ma cosa rischia il portiere della Juventus? Secondo l’articolo 15 del codice di regolamento disciplinare l’estremo difensore rischia dalle 2 alle 4 giornate di squalifica, ma ritirandosi, non le sconterà mai. Il discorso invece è diverso per quanto riguarda ...

JUVENTUS - senti Amoruso : “Buffon non vuole smettere. Ha ancora…” : Juventus ,senti Amoruso- Nicola Amoruso, ex giocatore della Juventus, intervenuto ai microfoni di di “Stile Juventus” sulle frequenze di “Rmc sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro di Buffon. “vuole CONTINUARE A GIOCARE” L’ex attaccante della Juventus ha così commentato: ““So che Gigi non vorrebbe smettere. Ha ancora una grande voglia di giocare e di questo sono più […] L'articolo ...

Real Madrid-JUVENTUS - l’Uefa apre due procedimenti contro Buffon : L'Uefa valuterà il comportamento del portiere dopo le proteste eccessive contro l'arbitro e le dichiarazioni post gara contro i "blancos" L'articolo Real Madrid-Juventus, l’Uefa apre due procedimenti contro Buffon è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

