Juventus 2018 2019 | la nuova maglia divide i tifosi FOTO

La Juventus svela la maglia 2018/19 : strisce bianconere più larghe : A due giorni dalla vittoria del settimo scudetto consecutivo, Juventus presenta oggi il nuovo Home Kit per la stagione 2018/19. L'articolo La Juventus svela la maglia 2018/19: strisce bianconere più larghe è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions 2018-19 : ecco chi è già ai gironi. Juventus in prima fascia : La regina d'Europa 2017-18 non c'è ancora - appuntamento il 26 maggio a Kiev, dove Real Madrid e Liverpool si giocheranno la finale -, ma intanto comincia a prendere forma la Champions League della ...

Juventus campione d'Italia 2018/ Le pagelle dello scudetto : Douglas Costa MVP - Higuain decisivo : Juventus campione d'Italia 2018: le pagelle del settimo scudetto consecutivo con i voti a tutti i protagonisti. L'esterno brasiliano al suo primo anno si prende la palma del migliore (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:14:00 GMT)

Calcio - Juventus Campione d’Italia 2018! Basta lo 0-0 con la Roma : settimo scudetto consecutivo - 34° nella storia : La Juventus è matematicamente Campione d’Italia 2018! I bianconeri hanno conquistato il settimo scudetto consecutivo (impresa mai riuscita a nessuno nella storia), il 34° di tutti i tempi. La squadra di Massimiliano Allegri doveva conquistare un punto nel match contro la Roma per avere la matematica certezza del titolo e così è stato: lo 0-0 maturato allo Stadio Olimpico ha fatto partire la festa. Dopo aver vinto la Coppa Italia in ...

Video Gol Roma-Juventus 0-0 : Highlights e Tabellino Serie A 13-05-2018 : Risultato Finale Roma-Juventus 0-0: Cronaca 37° Giornata Serie A 13 Maggio 2018. Finisce 0-0 il posticipo della 37° giornata di Serie A Roma-Juventus. La squadra di Allegri festeggia così il suo settimo scudetto consecutivo, forte dell’ultimo punto conquistato per raggiungere la certezza matematica. E’ record assoluto per una squadra che mai ha dominato per così tanti anni incontrastata il nostro campionato. Alla Roma rimane la ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Probabili Formazioni Roma-Juventus - Serie A 13-05-2018 : Domani sera allo Stadio Olimpico si disputerà Roma-Juventus, il posticipo della 37° giornata di Serie A. Non sarà certo una partita come le altre. Non solo perché negli ultimi anni le due squadre si sono sfidate ad altissimi livelli giocandosi testa a testa il campionato, ma anche perché entrambe potrebbero raggiungere il loro obbiettivo stagionale. Ad entrambe le Formazioni infatti basta un punto per raggiungere la certezza matematica di ...

Roma - la nuova maglia 2018-2019/ Foto - l’esordio contro la Juventus - è ispirata agli antichi romani : Roma, la nuova maglia 2018-2019, Foto, l’esordio contro la Juventus: è ispirata agli antichi Romani. Domenica sera la prima della nuova divisa giallorossa firmata Nike(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:41:00 GMT)

Calcio femminile - Serie A 2018 : la Juventus sfida il Tavagnacco - il Brescia a Verona a 90' dallo spareggio Scudetto : Mancano 90′ al termine del campionato di Calcio femminile di Serie A e l’equilibrio al vertice permane: Juventus e Brescia in testa con gli stessi punti (57 in 21 match disputati). Ad una giornata dal termine questa è la situazione e le due compagini scenderanno in campo domani con la ferma volontà di centrare la vittoria, sperando che l’altra non faccia lo stesso. Qualora si confermasse la parità, si giocherebbe lo spareggio ...

Brand Finance 2018 - ManUTD in vetta : Juventus 11ª - salgono Inter e Milan : Il Manchester United resta in vetta tra i più ricchi Brand calcistici al mondo, mentre il Barcellona si è preso la vetta come Brand più forte sul mercato, scalzando il Real Madrid: è quanto emerge da un report di Brand Finance che ha analizzato il valore dei più importanti club di calcio. Il valore del Brand […] L'articolo Brand Finance 2018, ManUTD in vetta: Juventus 11ª, salgono Inter e Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Ascolti TV | Mercoledì 9 maggio 2018. Oltre 10 mln di telespettatori per la finale di Coppa Italia Juventus – Milan (39.2%) : Juventus - Milan Su Rai1 la finale di Coppa Italia Juventus – Milan ha conquistato 10.583.000 spettatori pari al 39.2% di share. Su Canale 5 Tutte contro Lui ha raccolto davanti al video 2.305.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Quel mostro di suocera ha interessato 1.582.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 La Mummia – La tomba dell’Imperatore dragone ha intrattenuto 1.064.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : la Juventus vince la Coppa Italia! (10 maggio 2018) : ULTIME NOTIZIE dii oggi, ultim'ora: la Juventus alza la prima Coppa della stagione, pronta al quarto double di fila. Si apre uno spiraglio per il Governo italiano. (10 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 03:17:00 GMT)

Calcio - Coppa Italia 2018 : Juventus-Milan 4-0. Benatia e Douglas Costa spingono la Vecchia Signora verso il quarto double consecutivo : La Juventus batte il Milan nella finale di Coppa Italia per 4-0, grazie ad una ripresa devastante, alza per il quarto anno consecutivo il trofeo al cielo, e si avvia, con lo Scudetto praticamente cucito sul petto, a festeggiare il quarto double consecutivo: Massimiliano Allegri non ha mai fallito l’accoppiata da quando siede sulla panchina della Vecchia Signora, che mette in bacheca così la Coppa nazionale numero 13. Nel primo tempo si fa ...