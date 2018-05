Juve | giocatori in vacanza fino a venerdì

Juve ntus scudetto - Dybala : "Mostruosi". La gioia dei giocatori sui social : Grande festa nello spogliatoio Juve per il settimo scudetto esternati, come vuole ormai la tradizione, anche sui social . Da Dybala a Matuidi, da Howedes a Benatia, ecco i contenuti social dei ...

Norimberga - festa promozione a 'suon' di... Juve : i giocatori cantano l'inno bianconero. VIDEO : L'intervista dopo la promozione del Norimberga a Enrico Valentini, nel finale c'è anche una domanda in italiano per il terzino I VIDEO più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i VIDEO

Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus al Quirinale : "L'arbitro non si nota se i giocatori sono corretti" : Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato se i giocatori sono corretti. Sergio Mattarella riceve le due squadre finaliste di Coppa Italia, Milan e Juventus, e rivolge a loro un discorso sulla correttezza del comportamento di chi fa sport. Poi ricorda di essersi paragonato a un arbitro nel discorso di insediamento, nel 2015."I vostri discorsi - ha detto il capo dello Stato a Buffon e Bonucci - mi hanno fatto ...