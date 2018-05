Italia 'stato-balia' anche sulle sigarette elettroniche : Roma, 15 mag. , askanews, In Italia le sigarette elettroniche sono 'sotto attacco' da anni. Il nostro Paese, nel 2014, è stato il primo in Europa ad introdurre una tassazione sui liquidi da 'svapo' ...

Italia - Mancini : 'Scegliere la Nazionale è stato semplice. Chiameremo Balotelli' : Da ct voglio riportare l'Italia sul tetto del Mondo e dell'Europa. Voglio riportare l'Italia ad alti livelli'. Su altri nomi non si sbilancia: 'In passato abbiamo avuto un'enorme qualità tecnica. ...

Jimi Hendrix - 50 anni fa in Italia. D'Agostino : «Dopo quel concerto del Mostro - niente è stato più lo stesso» : 'Ricordo che a un tratto, quando entrò in scena, qualcuno dalla platea si alzò e gli urlò: 'A Mostro!'. Ecco, tanto per capirci, Hendrix era così: davvero un Mostro, un alieno, qualcosa di mai visto e ...

Giro d’Italia - Chris Froome : ‘E’ stato brutale’ Video : Il Giro d’Italia di Chris Froome [Video] si sta trasformando ogni giorno di più in un percorso ad ostacoli. Se l’avvicinamento alla corsa rosa era stato segnato dal caso salbutamolo, la prima parte di Giro ha visto il capitano della Sky cadere per due volte e soffrire su tutte le salite. Ieri nella tappa di montagna con arrivo sul Gran Sasso il campione britannico è andato in netta crisi, lasciando più di un minuto in appena un paio di ...

Povertà educativa - Save The Children : ‘Italia vietata ai minori. Pochi riescono a uscire dallo stato di disagio delle famiglie’ : Un Paese vietato ai minori, dove quasi un milione e 300mila bambini e ragazzi, il 12,5% del totale, vive in Povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi uno su tre non usa internet e più del 40 per cento non fa sport. Ma, soprattutto, l’Italia è un Paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, ...

Gioco d'azzardo e fisco : ecco perché in Italia lo Stato fa festa : Secondo un autorevole studio, il nostro Paese, a livello europeo, è quello che incassa più tasse dalla passione di milioni di giocatori

Basket - Serie A 2018 : i migliori Italiani della regular season. Alessandro Gentile non è bastato alla Virtus - Christian Burns dominante in area : La regular season della Serie A è terminata e la rosa delle magnifiche otto che si giocheranno lo Scudetto è stata definita. È quindi il tempo di fare dei bilanci e valutare quali sono stati i migliori italiani della stagione regolare. Partiamo da una tendenza: nelle varie classifiche statistiche di rendimento, c’è una netta predominanza di stranieri, rispecchiando una tendenza che oramai dall’inizio del secolo vede i giocatori ...

SINALUNGA - SIENA : UCCIDE 22ENNE ALBANESE E FUGGE NEI BOSCHI/ Italiano arrestato “delitto per motivi economici” : SINALUNGA, ucciso 22ENNE ALBANESE in provincia di SIENA, arrestato 44enne Italiano: si tratta di un’esecuzione? Il delitto è avvenuto questa notte, fermato un uomo di Arezzo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:18:00 GMT)

“Lui?!”. Lo sapevate che il Ken umano è stato con un vip Italiano chiacchieratissimo? : Il Ken umano ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello ma non sarà un vero e proprio concorrente: resterà nella casa solo per qualche giorno. Lo ha fatto sapere Barbara D’Urso durante la quarta puntata del reality. Da quando è entrato, tutti gli occhi sono stati puntati su di lui: il pubblico è abbastanza sconcertato di quella presenza inquietante e, intorno alla figura del Ken umano brasiliano c’è una curiosità morbosa. Cosa ...

9 maggio 1978 - il giorno buio della storia d’Italia : così morirono Moro e Impastato «Scoprimmo il covo di Moro» : Una data che ha cambiato la storia italiana: in quell’occasione venne trovato a Roma il corpo dell’onorevole della Dc, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse, mentre a Cinisi, in Sicilia, veniva assassinato il giornalista, in prima linea nella lotta contro Cosa Nostra

Aldo Moro - la rabbia della figlia : "La verità è diversa - denuncerò lo Stato Italiano" : Il 9 maggio 1978 Aldo Moro è Stato ucciso dalle Brigate Rosse. In occasione del 40esimo anniversario della scomparsa del padre, Maria Fida Moro - primogenita del presidente della Democrazia Cristiana -...

“La butto”. Arrestato il noto sportivo Italiano. In balia di un mix di alcol e psicofarmaci - ha chiamato i carabinieri e minacciato di lanciare dal balcone la sua donna. La telefonata choc fa venire i brividi : Una telefonata choc ai carabinieri, fatta in preda all’alcol e agli psicofarmaci: “Arrestatemi, portatemi in carcere sennò la prendo e la butto di sotto”. A chiamare i carabinieri nella mattina di lunedì 7 maggio è l’ex campione intercontinentale Wba dei pesi mediomassimi Mirco Ricci: lo sportivo ha detto di non sopportare più la fidanzata e di essere pronto a fare il più estremo dei gesti. Per questo chiedeva di essere Arrestato. Ed è stato ...

“Violentata da un calciatore della Lazio”. Confessione choc. L’amata attrice Italiana si è decisa a parlarne solo ora : “Mi vergognavo troppo”. I terribili ricordi non l’abbandonano : “È stato terribile” : Una Confessione inaspettata e scioccante, quella che riguarda una delle attrici più amate in Italia. Una violenza terribile subita quando era ancora una ragazzina e tenuta taciuta per anni. A raccontare questo aspetto nascosto del suo passato è stata Gina Lollobrigida che ha raccontato la terribile esperienza vissuta molti anni fa. “La stanza era bianca ed asettica e odorava di disinfettante. Io ero nuda su un gelido letto operatorio, ...