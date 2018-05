Israele espelle il console turco a Gerusalemme

Gaza : media - Turchia espelle l'ambasciatore d' Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multi media SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Israele espellerà il capo della divisione locale di Human Rights Watch : Il 7 maggio Israele ha dato due settimane di tempo a Omar Shakir, il direttore della divisione locale della famosa ong Human Rights Watch, per uscire dal paese: in pratica lo sta espellendo. A sostegno della sua decisione Israele ha The post Israele espellerà il capo della divisione locale di Human Rights Watch appeared first on Il Post.