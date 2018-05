quotidianodiragusa

: Ispica, cane avvelenato da bocconi di pollo - quotidianodirg : Ispica, cane avvelenato da bocconi di pollo - 01976Debora : RT @Ragusanews: Cane avvelenato a Cava D'Ispica - Ragusanews : Cane avvelenato a Cava D'Ispica -

(Di martedì 15 maggio 2018) Giuseppe Bellisario interviene per ringraziare un gruppo di giovani che si sono prodigati per salvare la vita al, ma purtroppo non è andata bene