Iran | Zarif | con Ue su strada giusta

Iran - accordo sul nucleare : incontro "costruttivo" tra Mogherini e Zarif : Nel frattempo l'Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini e il ministro degli Esteri Iraniano Javad Zarif hanno fatto sapere di avere avuto un incontro "costruttivo e piacevole" ...

Iran - bruciate bandiere Usa nelle piazze. Il ministro degli Esteri Zarif 'Pronti ad arricchire l uranio' : Il ministro dell'economia Le Maire , riferendosi anche al trema dei dazi, ha detto questa mattina che 'l'Europa non può essere un vassallo degli Usa'. Il suo governo si prepara a proporre a tutta l'...

Iran : la risposta del ministro degli esteri - Javad Zarif Video : Il ministro degli esteri Iraniano, Javad Zarif, ha annunciato in un Videomessaggio diffuso su Facebook e Youtube, che qualora gli Usa lasciassero l'accordo del 2015 [Video], raggiunto secondo la formula 5+1 tra Iran, Usa, Cina, Russia, Regno Unito e Francia, l'Iran sara' libero di non rispettarlo. È questo l'avvertimento Iraniano in vista del 12 maggio, data in cui il presidente Trump dovra' comunicare le sue intenzioni circa l'accordo. Trump si ...

