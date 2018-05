Ipertensione Arteriosa | sintomi | rischi | prevenzione e cura

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Ancora una volta l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli ospita un’iniziativa di: giovedì 17 maggio 2018 si terrà infatti un’importante giornata dedicata alla salute. Dalle 9.00 alle 13.00 due ambulatori del padiglione M si apriranno alla città per dare spazio alladell’(in occasione della XIV Giornata Mondiale promossa dalla World Hypertension League e sostenuta dalla Società Italiana per l’– SIIA). Ecco un Focus: Cos’è la PressioneÈ la forza esercitata dal sangue circolante sulle pareti arteriose a seguito della spinta data dal cuore Pressione minima e massima La pressione “MASSIMA” o sistolica corrisponde al momento della contrazione cardiaca La pressione “MINIMA” o diastolica corrisponde al momento di riposo del cuore I numeri in Italia e nel Mondo Oltre 15 milioni di ipertesi in ...