Internazionali | Vinci un addio in lacrime

Internazionali d’Italia Roma 2018 : GRAZIE ROBERTA VINCI! Piccola gigante con un tennis che non c’è più : 11 Settembre 2015. E’ giusto partire da quella data per ricordare la carriera di ROBERTA Vinci e non è un giorno casuale, ma è quello della semifinale degli US Open 2015 contro Serena Williams. La pugliese l’ha definita la più bella vittoria della sua carriera, ma quello per noi non è solo un successo tennistico, ma è uno dei momenti più emozionanti per tutto lo sport italiano. Un’impresa che è scritta nella storia, che farà ...

Tennis - Internazionali - Vinci : "La top ten la soddisfazione più grande" : "Come si sta in vacanza? Eh...ancora devo realizzare, domani potrò dirlo meglio!". Ride, svuotata e felice, Roberta Vinci. La sconfitta con la serba Krunic è in fondo l'aspetto che meno le interessa: "...

Tennis - Internazionali Vinci - addio col sorriso 'Finalmente vado in vacanza' : 1 del mondo Viktoria Azarenka, piegata per 6-1, 6-4 dalla giapponese Naomi Osaka. La prima testa di serie, invece, a salutare il torneo è stata la slovacca Magdalena Rybarikova, n. 17, che si è ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : in campo Schiavone e Cecchinato - fuori Vinci e Rosatello : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico. Tanta Italia in questo day-2. Fabio Fognini farà il suo esordio sul Centrale affrontando, non prima delle 19.30, il francese, ex top10, Gael Monfils. Non si profila un incontro semplice per il nostro portacolori. Sulla Next Gen Arena sarà la volta di Francesca Schiavone che, nel quarto incontro, ...

Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Tennis a Roma/ KO al primo turno : lacrime e ovazione : Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Roma: dopo il KO al 1° turno con la Krunic, la 35enne Tennista pugliese dà l'addio in un Foro Italico stracolmo tra lacrime e applausi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:02:00 GMT)

Internazionali - la Vinci perde e annuncia il ritiro : 'Non ne potevo più' : Roberta Vinci ha detto basta. Lo si sapeva, ma oggi, in un Pietrangeli caldo e commosso, è arrivata la conferma ufficiale. 'Scusate, ma non potevo più. Da domani sono in vacanza, va-can-za!!!', ha ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci chiude la carriera. Sconfitta in tre set contro la serba Krunic : La carriera di Roberta Vinci è arriva al termine. La pugliese aveva già annunciato che gli Internazionali d’Italia erano il suo ultimo torneo ed oggi la Sconfitta contro Aleksandra Krunic, numero 45 del mondo, ha messo la parola fine. La serba si è imposta in tre set con il punteggio di 2-6 6-0 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Un inizio di partita dove Vinci si è dovuta togliere un po’ di tensione e le due palle ...

DIRETTA / Internazionali d'Italia 2018 - Cecchinato Cuevas streaming video e tv : Vinci out in tre set : DIRETTA Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, al Foro Italico brutto inizio di lunedì per l'Italia del tennis che perde al primo turno Camilla Rosatello e Roberta Vinci(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:48:00 GMT)

Diretta/ Internazionali d'Italia 2018 - Vinci Krunic (5-2) streaming video e tv : Rosatello eliminata (Roma) : Diretta Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, prende il via il torneo di tennis al Foro Italico, nello straordinario scenario di Roma. Si gioca sempre sulla terra rossa(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:41:00 GMT)

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Camilla Rosatello sotto di un set contro Kaia Kanepi - in campo Roberta Vinci! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico. Tanta Italia in questo day-2. Fabio Fognini farà il suo esordio sul Centrale affrontando, non prima delle 19.30, il francese, ex top10, Gael Monfils. Non si profila un incontro semplice per il nostro portacolori. Sulla Next Gen Arena sarà la volta di Francesca Schiavone che, nel quarto incontro, ...

DIRETTA/ Internazionali d'Italia 2018 - Vinci Krunic streaming video e tv : Rosatello sotto di un set (Roma) : DIRETTA Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, prende il via il torneo di tennis al Foro Italico, nello straordinario scenario di Roma. Si gioca sempre sulla terra rossa(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:58:00 GMT)

Roberta Vinci fa il suo esordio agli Internazionali di Roma - poi annuncerà l'addio : L'appuntamento con gli Internazionali d'Italia per Roberta Vinci è alle 12,15. La tarantina si troverà di fronte la serba Alessandra Krunic, 25 anni, numero 46 del ranking mondiale della Wta , nella ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : in campo Fognini e tanti azzurri. Roberta Vinci ai saluti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico. Tanta Italia in questo day-2. Fabio Fognini farà il suo esordio sul Centrale affrontando, non prima delle 19.30, il francese, ex top10, Gael Monfils. Non si profila un incontro semplice per il nostro portacolori. Sulla Next Gen Arena sarà la volta di Francesca Schiavone che, nel quarto incontro, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i rivali di Nadal. Sarà rivincita con Thiem? Zvererv vuole il bis : Il re è caduto, ma è già pronto a prendersi nuovamente il suo trono agli Internazionali d’Italia 2018. Dopo 50 set vinti consecutivamente sulla terra rossa si è fermata la striscia di Rafa Nadal, che non perdeva un match proprio dall’edizione passata del torneo Romano. Anche in quella circostanza a mettere la parola fine sul cammino dello spagnolo nei quarti di finale fu Dominic Thiem e l’austriaco ha saputo ripetersi anche in ...